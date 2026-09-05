El exministro ruso de Comunicaciones, acusado de crear la pirámide financiera « Finiko »

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El exministro ruso de Comunicaciones, acusado de crear la pirámide financiera « Finiko »

Nikolái Nikíforov, exministro de Comunicaciones y Medios de la Federación de Rusia, ha sido acusado formalmente en rebeldía en el caso de la pirámide financiera « Finiko », que ha causado un gran revuelo a nivel mundial. Según el diario « Kommersant », que cita fuentes de la investigación, el ex alto funcionario es sospechoso de organizar una asociación criminal y de cometer fraude a gran escala. Actualmente fuera de Rusia, el exministro es señalado como una de las figuras centrales de esta gigantesca trampa financiera que arruinó a miles de ciudadanos.

El esquema « Innopolis Architect »: ¿Cómo se transfirieron los fondos al extranjero?

Las autoridades investigadoras han revelado la implicación del exministro federal en manipulaciones financieras y el mecanismo de blanqueo de dinero:

  • Estatus de organizador principal: Según las conclusiones de la investigación, Nikolái Nikíforov no fue un simple socio de la pirámide « Finiko », sino uno de los principales organizadores que la dirigió y orientó;

  • Canales offshore y extranjeros: Los fondos de los depositantes estafados fueron transferidos a cuentas extranjeras a través de la empresa « Innopolis Architect »;

  • Red de propiedad y socios: Mientras que el director general y copropietario de esta empresa es el diseñador Azat Tujvatullin, el propio exministro Nikolái Nikíforov participó como segundo copropietario a través de la SRL « Innopolis Razvitiye »;

  • Máscara de proyectos estatales: La empresa « Innopolis Architect », sospechosa de blanqueo de dinero, participó activamente en los proyectos de construcción de la mayor ciudad innovadora de Rusia, « Innopolis », situada cerca de Kazán.

8 000 víctimas y 5 000 millones de rublos: la detención de « Tiffany »

El proyecto « Finiko » estafó a la gente con promesas de enriquecimiento rápido, causando pérdidas financieras de una magnitud sin precedentes:

  • Falsa rentabilidad anual del 25%: Bajo la apariencia de criptomonedas y trading de alto rendimiento, los estafadores prometían a los depositantes un beneficio garantizado de hasta el 25% anual;

  • 8 000 víctimas oficiales: En el marco del caso penal abierto hasta la fecha, cerca de 8 000 ciudadanos han sido reconocidos oficialmente como víctimas;

  • 5 000 millones de rublos en pérdidas: Los fondos perdidos por los depositantes ascienden a un total de casi 5 000 millones de rublos (unos 55 millones de dólares);

  • Detención de una cómplice apodada « Tiffany »: Las fuerzas del orden han detenido a Anna Serikova, responsable de una rama de la pirámide y conocida en la red bajo el seudónimo de « Tiffany ».

Pasado gubernamental y orden de detención en rebeldía

El alto estatus político de Nikíforov suscita un intenso debate público en torno a este escándalo:

  • Periodo ministerial precoz: Nikolái Nikíforov ocupó el cargo de ministro de Comunicaciones y Medios de Rusia del 21 de mayo de 2012 al 8 de mayo de 2018, siendo considerado en su momento el ministro más joven de la historia del país;

  • Perspectiva de búsqueda internacional: Debido a la salida del funcionario de Rusia, la acusación se presentó en rebeldía y se están tomando medidas para emitir una orden de búsqueda internacional.

¿En su opinión, la implicación de altos funcionarios y exministros en tales redes de fraude masivo es señal de una falta de control sistémico o de la tentación de un enriquecimiento fácil? ¿Por qué la gente común sigue creyendo en los «milagros del 25%» y entrega sus ahorros con los ojos cerrados? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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