Silencio inesperado: las tropas ucranianas reciben la orden de un alto el fuego de 3 días

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Silencio inesperado: las tropas ucranianas reciben la orden de un alto el fuego de 3 días

Un giro sensacional e inesperado ocurre en el frente ucraniano: el medio «Ukrainskaya pravda» y el diputado de la Rada Suprema Oleksiy Goncharenko informaron que las unidades de las fuerzas armadas ucranianas recibieron la orden de cesar el fuego en todo el frente durante 3 días. Este «régimen de silencio» coincide con el momento en que el presidente de EE. UU. Donald Trump y sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner realizan una visita diplomática urgente a Moscú y Kiev.

Tregua total de 72 horas: combates detenidos en tierra, aire y mar

Según la información, la orden dada a las unidades militares incluye requisitos de cese integral:

  • Duración y restricciones precisas: El régimen de alto el fuego está indicado para estar vigente desde el 5 de septiembre a las 00:00 hasta el 8 de septiembre a las 23:59;

  • Silencio total en tres frentes: El diputado Oleksiy Goncharenko confirmó que el régimen de silencio se aplica uniformemente a todas las direcciones: enfrentamientos terrestres, ataques de drones y misiles en el aire, y movimientos en el mar;

  • Silencio oficial y espera: Debido a la fase extremadamente delicada del conflicto, hasta ahora no se ha emitido ninguna declaración oficial abierta por parte de los altos mandos militares y políticos ucranianos sobre esta orden.

La misión de los emisarios de Trump y una gran presión diplomática

Los círculos políticos internacionales sugieren que esta decisión es el resultado de negociaciones de emergencia llevadas a cabo por Washington:

  • El vuelo de Witkoff y Kushner: El medio analítico «Politika strany» señala que la posible tregua de 3 días coincide exactamente con las fechas de las negociaciones que los principales negociadores de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantendrán con Putin en Moscú y luego con Zelensky en Kiev;

  • Exigencia de Washington y corredor de seguridad: Se informó anteriormente que la Casa Blanca solicitó a Moscú y Kiev no realizar ataques mientras los diplomáticos estuvieran en la región, y detener los ataques contra las capitales y las instalaciones energéticas;

  • Primera repetición de una gran tregua: Los analistas suponen que este alto de tres días podría ser el primer corredor de prueba de la Casa Blanca para congelar el conflicto global y verificar la disposición real de las partes hacia un acuerdo de paz.

¿Cree que este régimen de silencio de 3 días, anunciado durante la visita de los representantes de la administración Trump, se mantendrá en el campo de batalla o será violado? ¿Puede este alto a corto plazo ser el verdadero comienzo hacia el fin de una guerra que dura años? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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