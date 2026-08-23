¿Contra quién será la próxima pelea de Meliqo‘ziyev? Su mánager aclara la situación

Se desmiente la información en redes sociales: se busca otro rival para el boxeador uzbeko

El famoso boxeador uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev ha aclarado los rumores difundidos en redes sociales sobre su próximo combate.

Anteriormente, algunos canales afirmaron que el púgil de 29 años el 31 de octubre en Arabia Saudita subiría al ring contra el mexicano Armando Resendis. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por Bektemir Meliqo‘ziyev.

1. No habrá pelea contra Resendis

El insider Jalol Ahmedov contactó a Alik Frolov, mánager de Meliqo‘ziyev, sobre esta información.

Los mánagers han

desmentido el rumor..

«Contacté a los mánagers sobre la información difundida en algunos canales de que la pelea entre Bektemir Meliqo‘ziyev y Armando Resendis tendría lugar el 31 de octubre en Arabia Saudita. Ellos desmintieron esta información y dijeron que están trabajando en la opción de Jaime Munguía», informó Ahmedov. Por lo tanto, no hay base para aceptar la información sobre la pelea Meliqo‘ziyev — Resendiscomo un plan oficial.

2. Surge la opción de Jaime Munguía para Meliqo‘ziyev Cabe destacar que el equipo del boxeador uzbeko está trabajando en otro rival.Están considerando la opción de

Jaime Munguía

.

Munguía es un boxeador mexicano que se ha hecho un gran nombre en el boxeo profesional. Si se organiza esta pelea, podría convertirse en una de las pruebas más serias de la carrera de Meliqo‘ziyev. Por ahora, no se ha dado información oficial sobre el estado de las negociaciones entre ambas partes ni sobre la fecha exacta de la pelea. 3. Tampoco se confirmó la fecha del 31 de octubre

La información difundida en redes sociales indicaba no solo al rival, sino también la fecha y el lugar del combate.

Según esta:

Información

Rumor difundido

Estado actual

Rival Armando Resendis Desmentido Fecha 31 de octubre Sin confirmación oficial Lugar Arabia Saudita Sin confirmación oficial Rival en consideración — Jaime Munguía Por lo tanto, la información más importante sobre la próxima pelea de Meliqo‘ziyev es que la opción de Resendis fue descartada y se trabaja en una pelea contra Munguía. 4. ¿Por qué es interesante la opción de Munguía? Si se organiza la pelea Meliqo‘ziyev — Munguía, será un enfrentamiento de gran resonancia para el boxeador uzbeko.

Meliqo‘ziyev se está probando contra rivales de alto nivel en el ring profesional. Un posible combate contra Munguía podría marcar una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, hay que destacar que por ahora es solo unaopción en negociación.

Conclusión

La información de que Bektemir Meliqo‘ziyev pelearía contra Armando Resendis el 31 de octubre en Arabia Saudita no fue confirmada.

Según el insider Jalol Ahmedov, quien contactó al mánager de Meliqo‘ziyev, Alik Frolov, esta información fue desmentida.

Actualmente, el equipo del boxeador uzbeko está trabajando en la opción de organizar una pelea contra Jaime Munguía. Ahora la pregunta principal es: ¿Se enfrentará Meliqo‘ziyev a Munguía en el ring?

Aún se espera una confirmación oficial.

Bektemir Meliqo‘ziyevning 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistonida Armando Resendisga qarshi jang qilishi haqidagi xabar tasdiqlanmadi.

Meliqo‘ziyevning menejeri Alik Frolov bilan bog‘langan insayder Jalol Ahmedovga ko‘ra, bu ma’lumot inkor etilgan.

Ayni paytda o‘zbek bokschisining jamoasi Xayme Mungiya bilan jang tashkil etish varianti ustida ishlamoqda.

Endi asosiy savol bitta: Meliqo‘ziyev Mungiya bilan ringda uchrashadimi? Bu borada rasmiy tasdiq hali kutilmoqda.