Se ha producido uno de los eventos más impactantes del mercado de fichajes de verano en la Premier League. La directiva del Tottenham quedó en shock tras la decisión del delantero del Liverpool y de la selección nacional de los Países Bajos, Cody Gakpo. Tras estar a punto de unirse al club del norte de Londres, el atacante de 27 años optó en el último segundo por Manchester Citybajo la dirección de Pep Guardiola.

Según el influyente medio TeamTalk Gakpo ya había alcanzado un acuerdo total sobre los términos personales con los Spurs.

De 90 a 99 millones: ¿Cómo lograron los Citizens cerrar este fichaje?

Los aspectos financieros y tácticos clave de la batalla por el traspaso:

La oferta del Tottenham: El club londinense estaba dispuesto a pagar aproximadamente 90 millones de euros por el extremo neerlandés y convertirlo en el líder indiscutible de su ataque;

El golpe de Manchester City de 99 millones de euros: Los Citizens intervinieron en la operación, superaron a la competencia y aceptaron pagar 99 millones de euros por el jugador;

La elección del jugador: La lucha por los títulos y la estabilidad en la Champions Leaguefueron los factores que llevaron a Gakpo a preferir continuar su carrera en Manchester.

Los números de Gakpo en el Liverpool

La temporada pasada, Cody Gakpo registró las siguientes estadísticas con los Reds: