Acuerdo cerrado con el Barcelona: Julián Álvarez quiere dejar su club

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Acuerdo cerrado con el Barcelona: Julián Álvarez quiere dejar su club

Un giro inesperado ocurre en los últimos días del mercado de fichajes de verano en La Liga española. El delantero centro del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ha llegado a un acuerdo total sobre los términos personales con el FC Barcelona, solicitando a la directiva madrileña su salida, todo ello en medio de los silbidos de la afición:

Explosión en La Liga: ¡Julián Álvarez acuerda con el Barcelona y exige salir del Atlético!

Un auténtico bombazo sacude el campeonato español al cierre del mercado. Según información exclusiva del insider italiano, Nicolò Schira , el club catalán FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo completo en todos los puntos del contrato personal con el delantero estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez .

El campeón del mundo argentino de 26 años ha tomado la firme decisión de unirse al gigante catalán y exige a la directiva del club madrileño que le deje salir de inmediato.

La resistencia de los «Colchoneros» y la ira de los aficionados

Este posible traspaso ha aumentado aún más la tensión entre Madrid y Cataluña:

  • La postura del Atlético: Los madrileños no quieren dejar salir a su delantero principal a uno de sus rivales directos en La Liga;

  • El descontento de la afición: El 23 de agosto, tras el dramático empate 2-2 ante el Villarreal en la jornada 2 de La Liga, Álvarez fue despedido con fuertes silbidos y muestras de descontento por parte de los aficionados del Atlético al abandonar el campo;

  • La presión del jugador: El goleador argentino sigue presionando a la directiva del club respecto a su traspaso debido al enfriamiento de su relación con la entidad.

Gran cambio en la línea de ataque del Barcelona

Si los clubes llegan a un acuerdo sobre el precio del traspaso, Julián Álvarez ocupará el puesto de delantero centro titular en el conjunto catalán y aumentará drásticamente el potencial ofensivo delFC Barcelona.

Se espera que las negociaciones entren en una fase decisiva en las últimas horas del mercado de fichajes de verano.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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