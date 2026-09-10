Xiaomi presenta su primera placa de gas segura con IA

Xiaomi ha comenzado a aceptar pedidos anticipados en el mercado chino para su nueva placa de gas Mijia Smart Gas Stove 3 Max, equipada con funciones de IA. Con un precio de aproximadamente 400 USD (2704 yuanes) en la plataforma JD.com, este dispositivo lleva la seguridad y la tecnología moderna a un nuevo nivel en el mercado de electrodomésticos de cocina. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, la característica principal del nuevo dispositivo es su sistema de seguridad inteligente. La consola en el lado derecho de la placa está equipada con una sonda de titanio resistente a altas temperaturas, capaz de soportar hasta 500 grados. Este sensor está en contacto directo con el fondo del recipiente y transmite datos a un algoritmo especial.

Funciones inteligentes y tecnologías de seguridad

El sistema inteligente integrado puede detectar fácilmente si el agua en una olla o recipiente se ha evaporado o si está vacío. Si el sistema detecta una situación peligrosa, el suministro de gas se corta automáticamente y se envía una notificación a la aplicación Xiaomi Home en el smartphone del usuario.

El dispositivo también monitorea si el usuario se aleja de la placa. Para ello, cuenta con un radar especial que cubre un área de hasta 0,9 metros. Si el propietario no está cerca de la placa durante 30 minutos, suena un recordatorio de voz, y después de una hora, el gas se apaga por completo.

Especificaciones técnicas y comodidades

Los modelos Mijia Smart Gas Stove 3 Max proporcionan una potencia de 5200 W en ambos quemadores. Un sistema de suministro de oxígeno de doble canal y 154 orificios de llama garantizan una combustión estable. Es posible configurar un temporizador de 1 a 180 minutos para cada quemador, y el lado derecho muestra la temperatura del recipiente en tiempo real.

La eficiencia térmica del dispositivo se ha elevado al 75 %, lo que supone un 12 % más que el modelo de la generación anterior. Además, un nanorrecubrimiento especial protege la superficie de vidrio del agua y el aceite, mientras que una cámara de aire de tres capas reduce la temperatura ambiente hasta 22 grados.