Durabilidad excepcional: se presenta el smartphone Honor 600 Elite 5G

·2·Tecnología
Durabilidad excepcional: se presenta el smartphone Honor 600 Elite 5G

El recientemente anunciado smartphone Honor 600 Elite 5G está atrayendo una gran atención en el mercado de la tecnología moderna por sus propiedades ultra resistentes y su enorme batería. Según ixbt.com, este dispositivo está diseñado para soportar condiciones extremas y se espera que brinde un servicio estable a los usuarios durante muchos años. El nuevo gadget ha superado con éxito las pruebas de rendimiento y durabilidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Autonomía impresionante y capacidades técnicas

Una de las principales ventajas del smartphone es su enorme batería de 8100 mAh. Es compatible con la tecnología de carga Honor SuperCharge 45 W. El fabricante afirma que el dispositivo puede funcionar sin problemas en un rango de temperatura de -30°C a 50°C. Además, Honor garantiza que este modelo mantendrá su rendimiento y alta eficiencia durante seis años sin degradación.

El panel frontal del dispositivo cuenta con una pantalla TFT LCD de 6,87 pulgadas con una resolución de 1592 x 720 píxeles. La pantalla ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 1020 nits (HBM). El procesador Snapdragon 4 Gen 4 gestiona las operaciones, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Gracias a la tecnología Honor RAM Turbo, es posible añadir hasta 16 GB de memoria RAM virtual adicional.

Inteligencia artificial y funciones modernas

El smartphone funciona con MagicOS 10.0 basado en Android 16. Para la fotografía, cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles (apertura f/1.75) y un sensor secundario. Para los amantes de los selfies, se incluye una cámara frontal de 5 megapíxeles. La tecnología AI 2.0 permite convertir imágenes en vídeo, mientras que el botón dedicado AI Button ofrece acceso rápido a funciones como AI Summary, AI Writing, Circle to Search y AI Memory.

Las opciones de conectividad incluyen 5G, 4G LTE, doble tarjeta Nano SIM, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.1, puerto USB-C y, curiosamente, un conector para auriculares de 3,5 mm. El modelo también está equipado con un lector de huellas dactilares lateral y altavoces estéreo potentes.

Durabilidad extrema y resistencia al agua

La robustez del dispositivo ha sido probada bajo los estándares más exigentes. Según ixbt.com, el smartphone cumple con los estándares de protección IP68, IP69 e IP69K. Honor ha declarado que puede soportar temperaturas de agua de hasta 85°C y que ha superado con éxito 10 000 ciclos de exposición al agua. La certificación SGS confirma la resistencia del teléfono a caídas y aplastamientos. Las pruebas de laboratorio han demostrado que puede sobrevivir a caídas desde 2,5 metros.

HonorSmartphoneAndroidTecnologíaGadget
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAhEl flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAhHoy, 11:28Apple cambia el diseño del iPhone 20 Pro y prueba una pantalla curva en los cuatro ladosApple cambia el diseño del iPhone 20 Pro y prueba una pantalla curva en los cuatro ladosHoy, 10:23El smartphone Oppo A7 Pro Max 5G llega al mercado globalEl smartphone Oppo A7 Pro Max 5G llega al mercado globalHoy, 08:25Presentación de las nuevas tabletas insignia de la serie Samsung Galaxy Tab S12Presentación de las nuevas tabletas insignia de la serie Samsung Galaxy Tab S12Hoy, 02:25Síntesis de silicio y perovskita: creada una célula solar con un 34 % de eficienciaSíntesis de silicio y perovskita: creada una célula solar con un 34 % de eficienciaAyer, 23:57Los procesadores Samsung Exynos aumentan drásticamente su cuota de mercado globalLos procesadores Samsung Exynos aumentan drásticamente su cuota de mercado globalAyer, 23:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27