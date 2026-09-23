Kylian Mbappé descarta jugar hasta los 41 años como Cristiano Ronaldo

En una entrevista concedida al diario alemán Bild, el delantero de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappé, habló sobre su futura carrera, los rumores de traspasos y su ídolo de la infancia, Cristiano Ronaldo. Según Goal.com, el jugador admitió que es absolutamente imposible para él vestir la camiseta nacional hasta los 41 años, como el delantero portugués, dado el entorno social y deportivo de la selección francesa. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente concentrado con la selección francesa, la estrella respondió abiertamente a las preguntas de los periodistas. En particular, reaccionó a los rumores sobre Michael Olise, quien según los medios se ha convertido en el principal objetivo de fichaje del Real Madrid.

Michael Olise y los rumores de traspaso

Kylian Mbappé señaló que tales noticias de traspasos le recuerdan su época en el PSG y que este tipo de situaciones son habituales en el mundo del fútbol. Destacó que sería una falta de respeto aconsejar a un jugador al que conoce bien sobre si debe cambiar de equipo.

Según sus palabras, el Bayern de Múnich es un club muy grande donde Michael Olise puede alcanzar un éxito enorme. Asimismo, el delantero francés añadió que es natural que un jugador excepcional de ese nivel esté en el radar de cualquier club de élite mundial.

Cristiano Ronaldo y planes de futuro

Durante la conversación, la longevidad de Cristiano Ronaldo, que sigue defendiendo los colores de su selección a los 41 años y continúa siendo el delantero titular de Portugal, fue un tema destacado. Mbappé expresó su admiración por su ídolo de juventud, aunque aclaró que su propio futuro será diferente.

«Teniendo en cuenta la selección en la que juego, hay que ser honestos: Francia no me dejará jugar hasta los 41 años», respondió Kylian Mbappé entre risas. No obstante, reconoció que Ronaldo ha demostrado que, con una condición física y mental perfecta, es posible jugar al más alto nivel durante muchos años.

Sin embargo, concluyó la entrevista afirmando que no cree que ese escenario de carrera prolongada se repita en su caso personal. Estas declaraciones están generando intensos debates en la comunidad futbolística y en los medios.