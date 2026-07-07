Virgil van Dijk podría dejar el Liverpool: el Milan es el principal candidato para fichar al defensa

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, se encuentra ante serias dudas sobre su futuro en el club de Merseyside. Con solo un año restante en su contrato actual, varios grandes clubes europeos han comenzado a moverse para intentar fichar al experimentado defensa neerlandés. En particular, el AC Milan de Italia ha marcado a Van Dijk como su objetivo principal para reforzar su línea defensiva. Así lo informa Goal.com informa .

Según fuentes extranjeras, incluyendo Goal.com, el Milan planea una renovación profunda de su plantilla bajo el mando de su nuevo entrenador, Amorim. Si el traspaso se concreta, Van Dijk podría compartir equipo en San Siro con estrellas como Christian Pulisic y Luka Modric. Estos rumores generan preocupación entre los aficionados del Liverpool, ante la posible pérdida de uno de los pilares de los éxitos recientes del equipo.

Cambios en Anfield y problemas de plantilla

El Liverpool atraviesa actualmente una etapa de grandes cambios. La salida consecutiva de entrenadores como Jürgen Klopp y Arne Slot, así como la marcha de líderes como Mohamed Salah y Andy Robertson, han alterado el ambiente en el club. Para el nuevo técnico, Andoni Iraola, Van Dijk sigue siendo no solo un baluarte defensivo, sino una figura clave para garantizar la estabilidad dentro del equipo.

Sin embargo, el Liverpool Echo ha desmentido estas informaciones, subrayando que la directiva del club tiene la intención de retener al capitán. A pesar de ello, la proximidad del fin del contrato y la apertura del jugador a nuevos retos no descartan la posibilidad de un traspaso. Además del Milan, se dice que el club turco Fenerbahçe también ha mostrado interés en el jugador.

Los problemas en la línea defensiva del Liverpool no se limitan solo a Van Dijk. Otro defensa del equipo, Joe Gomez, ha comunicado que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. Teniendo en cuenta que Ibrahima Konaté ya se ha marchado al Real Madrid, la salida de Van Dijk y Gomez podría dejar a Iraola solo con jóvenes inexpertos como Jérémy Jacquet y Giovanni Leoni.

La situación en el mediocampo del club tampoco es estable. Curtis Jones, formado en la academia, está siendo seguido de cerca por otro gigante italiano: el Inter. Mientras el Liverpool valora a su canterano en 35 millones de libras, los milaneses han ofrecido hasta ahora 22 millones. Por el momento, las negociaciones para extender el contrato de Jones están estancadas.