Cody Gakpo brilla con Países Bajos: una libertad distinta a la de Liverpool

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Cody Gakpo brilla con Países Bajos: una libertad distinta a la de Liverpool

La contundente victoria 5-1 de los Países Bajos ante Suecia no solo alegró a los aficionados, sino que también renovó el debate en torno a Cody Gakpo. En el encuentro disputado en Houston, el extremo dio una auténtica clase magistral con la camiseta naranja. Según informa Goal.com, la efectividad del jugador con la selección nacional contrasta significativamente con su juego en el Liverpool FC. Al respecto, Goal.com informa .

Gakpo demostró lo cómodo que se siente en el sistema de Ronald Koeman con su disparo preciso contra Suecia. El delantero, autor de 23 goles en 52 partidos internacionales, registra cifras muy superiores a su rendimiento a nivel de clubes. Por ejemplo, la temporada pasada disputó 52 encuentros con el Liverpool y solo logró marcar 9 goles.

La diferencia entre club y selección

Aunque los aficionados del Liverpool están acostumbrados a que Gakpo corte desde la banda izquierda hacia el centro, en Anfield parece faltarle precisión en el remate final. Sin embargo, con los Países Bajos, se muestra como un jugador de un nivel totalmente distinto. El propio futbolista vincula esta situación a la libertad táctica: «Aquí el juego es un poco diferente. Hay una diferencia entre lo que el entrenador quiere de mí y la libertad que tengo en el club», destacó Gakpo.

Si bien desempeña un papel importante en el Liverpool de Arne Slot en la Premier League 2024-25, su calidad individual resalta mucho más en el escenario internacional. Ha demostrado una vez más que la frase «el Gakpo de los Mundiales» no surgió por casualidad en el mundo del fútbol.

Tándem con Brian Brobbey

En el partido contra Suecia, la titularidad de Brian Brobbey también ayudó enormemente al éxito de Gakpo. El delantero fuerte y potente atrajo a los defensores rivales, creando espacios libres para Gakpo. Ronald Koeman elogió especialmente el juego de Brobbey, afirmando que su doblete dio un nuevo aire a los ataques del equipo.

Gakpo también valoró positivamente las acciones de su compañero: «Conocíamos bien sus cualidades. Es muy fuerte e incomparable protegiendo el balón. Su presencia en el campo me dio más libertad y aprovechamos sus capacidades eficientemente». Esta victoria demostró que el potencial ofensivo de los Países Bajos sigue siendo muy alto.

Los resultados de este partido podrían ser una señal para el cuerpo técnico del Liverpool. Si Cody Gakpo tuviera la misma «libertad» que en la selección, no sería sorprendente que marcara más goles y se convirtiera en el líder de la línea ofensiva del club de Merseyside.

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