Thomas Tuchel debería preferir a Gordon sobre Rashford para el Mundial 2026

Tras la cesión de Marcus Rashford del Manchester United a Cataluña, sus primeros pasos en los entrenamientos del FC Barcelona comenzaron con momentos divertidos. La joven estrella Lamine Yamal no pudo contener la risa tras el fallido intento de Rashford de hablar español. Sin embargo, otro inglés que se unió al Barcelona, Anthony Gordon, sorprendió a todos en la rueda de prensa con su español casi fluido. Goal.com informa sobre esto. informa .

El traspaso de Gordon del Newcastle al Camp Nou fue tanto costoso como inesperado. El FC Barcelona, tras ganar la puja contra el Bayern, gastó 80 millones de euros en esta operación. Esto hace que la elección de la selección de Inglaterra en la banda izquierda sea aún más intrigante de cara al Mundial 2026. Ahora Thomas Tuchel tendrá que elegir entre Gordon y Rashford para los partidos contra Nueva Zelanda y Costa Rica.

Rashford puede parecer el favorito por ahora. Su juego es vistoso y ha marcado goles cruciales para Inglaterra, incluidos tres en el Mundial 2022. Ha demostrado ser un delantero de primer nivel cuando está en su mejor momento. Sin embargo, Gordon podría encajar mucho mejor en el sistema de Tuchel. Puede que no marque tantos goles como Rashford o no sea tan elegante con el balón, pero su capacidad de trabajo y disciplina táctica encajan perfectamente en el estilo de Tuchel.

La carrera de Rashford en el Manchester United había comenzado a declinar tras desavenencias con Ruben Amorim. Se unió al Barcelona declarándose listo para un nuevo reto. A las órdenes de Hansi Flick, contribuyó enormemente al título de La Liga con 14 goles y 11 asistencias. No obstante, en el intento de poner fin a la sequía de 60 años sin títulos de Inglaterra, se espera que la adaptabilidad de Gordon al juego colectivo sea el factor decisivo para Tuchel.