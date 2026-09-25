Informes sobre el fallecimiento de un peregrino pakistaní en posición de postración en Rawdah

·1·Mundo
Informes sobre el fallecimiento de un peregrino pakistaní en posición de postración en Rawdah

En las redes sociales circulan informes sobre el fallecimiento de un ciudadano pakistaní mientras oraba en la sección de Rawdah de la Mezquita del Profeta en Medina.

Algunas publicaciones afirman que el peregrino murió en posición de postración. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado información oficial fiable sobre cuándo ocurrió el suceso, la identidad del fallecido o la causa de la muerte.

Rawdah se encuentra dentro del recinto de la Mezquita del Profeta en Medina y es considerado uno de los lugares más sagrados y virtuosos para los musulmanes. Arabia Saudita Las fuentes oficiales de los asuntos de las Dos Mezquitas Sagradas señalan que orar en Rawdah tiene una gran virtud.

Mezquita del ProfetaMedinaArabia SauditaRawdahPeregrinación
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una paquistaní gana un millón de dólares con su primer boletoUna paquistaní gana un millón de dólares con su primer boleto15 agosto 12:08¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?11 septiembre 17:22Artista pakistaní crea retrato de Ali Jomeini en arena (video)Artista pakistaní crea retrato de Ali Jomeini en arena (video)22 abril 21:55Arabia Saudita lanza una visa de Omra de entradas múltiples de 1 añoArabia Saudita lanza una visa de Omra de entradas múltiples de 1 año20 julio 23:25Hajj 2026: Se endurecen las normas de acceso a La MecaHajj 2026: Se endurecen las normas de acceso a La Meca16 abril 18:36Encuentro inesperado en el desierto: captan a un raro gato de las arenas en MarruecosEncuentro inesperado en el desierto: captan a un raro gato de las arenas en MarruecosHoy 12:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo