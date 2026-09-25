Informes sobre el fallecimiento de un peregrino pakistaní en posición de postración en Rawdah

En las redes sociales circulan informes sobre el fallecimiento de un ciudadano pakistaní mientras oraba en la sección de Rawdah de la Mezquita del Profeta en Medina.

Algunas publicaciones afirman que el peregrino murió en posición de postración. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado información oficial fiable sobre cuándo ocurrió el suceso, la identidad del fallecido o la causa de la muerte.

Rawdah se encuentra dentro del recinto de la Mezquita del Profeta en Medina y es considerado uno de los lugares más sagrados y virtuosos para los musulmanes. Arabia Saudita Las fuentes oficiales de los asuntos de las Dos Mezquitas Sagradas señalan que orar en Rawdah tiene una gran virtud.