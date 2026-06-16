Los ecos del torneo «UFC Freedom 250», celebrado recientemente en Washington y que causó un gran impacto en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA), aún se sienten. En el combate principal de esta competición, el ex campeón de peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, quien se mantenía invicto, cedió inesperadamente la oportunidad al experimentado veterano estadounidense Justin Gaethje. Tras un choque brutal e implacable en el octágono, donde el famoso deportista sufrió lesiones graves y fue trasladado directamente al hospital, finalmente se ha recuperado y ha expresado oficialmente su reacción ante los aficionados sobre este infortunio por primera vez.

"No hay excusas, así es la naturaleza de este deporte"

Desde su cama de hospital, a través de sus redes sociales, Ilia Topuria no ocultó los detalles de la terrible lesión sufrida en el octágono, aunque admitió la derrota con caballerosidad.

Factores de la terrible lesión: Topuria señaló que su oponente, Justin Gaethje, dañó seriamente su ojo derecho ya en el primer asalto, y en el segundo round volvió a asestar un golpe terrible en ese punto sensible.

Nivel de preparación: El luchador destacó que no utilizaría su salud como excusa para la derrota, afirmando que antes de la competición había realizado los campamentos de entrenamiento más perfectos y de mayor nivel de su vida, y que entró al octágono 100% preparado física y mentalmente.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer más detalladamente el primer fracaso en la carrera de Ilia Topuria y sus firmes planes para una revancha:

Competición y torneo sensacional Oponente en el octágono y resultado Lesión grave sufrida durante el combate Estatus de Topuria en su carrera Próximo objetivo principal del deportista Contenido principal de la declaración UFC Freedom 250

(Washington, D.C.) Justin Gaethje

(Victoria tras el 4º round) Lesión grave en el ojo derecho Primera derrota de su carrera

(Récord roto) Revancha obligatoria contra Gaethje No busca excusas, volverá más fuerte

"La gloria y el dolor siempre van de la mano"

Ilia Topuria tenía la reputación de ser invencible en el mundo de las MMA, y este fracaso quedó sellado en los anales como la primera derrota oficial de su brillante carrera. No obstante, el ex campeón afirmó que no está roto mentalmente y que regresará al octágono en una forma aún más peligrosa.

El emotivo mensaje de Ilia Topuria desde el hospital: "Justin, aquel día, en el primer round, me dejaste sin el ojo derecho. Luego, en el segundo round, lograste asestar un golpe preciso y potente exactamente en ese punto doloroso. Hoy no quiero buscar ninguna excusa para justificarme. Antes de este combate, había pasado por uno de los campamentos de entrenamiento más buenos y perfectos de mi carrera. Entré al octágono con toda mi atención, preparado al máximo, y estaba totalmente listo para la pelea. Pero así es la naturaleza y las leyes de este deporte que amamos: la gloria y el dolor amargo siempre se siguen y van de la mano. Ahora he perdido, pero no estoy completamente roto. Ahora descansaré bien y recuperaré mi salud. Luego, volveré al terreno, dentro del octágono, como un luchador más fuerte, más sabio y mucho más peligroso para mis oponentes. Sigan creyendo en mí... Esta historia sangrienta entre Justin Gaethje y yo aún no ha terminado. ¡Sin duda tendremos una terrible revancha!"

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