El Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro se convierte en un éxito

El nuevo termómetro e higrómetro inteligente Mijia Smart Thermometer 3 Pro de Xiaomi ha logrado un gran éxito incluso antes de comenzar las ventas. Según informa ixbt.com, el dispositivo logró recaudar 670 000 yuanes en la plataforma de crowdfunding Xiaomi Youpin con la participación de 5 912 personas. Esta cifra indica que el nivel de éxito de la campaña alcanzó el 11 813 %. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Actualmente, el nuevo gadget se encuentra en fase de presentación al público general para los entusiastas del hogar inteligente. Mientras que el precio para los participantes del crowdfunding fue de 114 yuanes, su precio de venta sugerido se fijó en 149 yuanes. La entrega de los pedidos iniciales está programada para comenzar el 29 de septiembre de este año.

Sensor de nueva generación y capacidades ampliadas

La principal diferencia de este modelo respecto a las generaciones anteriores es la incorporación de una función para medir la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la habitación. El dispositivo está equipado con un moderno sensor de CO2 de bajo consumo fabricado por Sensirion. Como resultado, el gadget monitorea simultáneamente la temperatura, la humedad y el nivel de dióxido de carbono en el aire.

Se incluye un indicador de color especial para evaluar la calidad del aire. Los colores verde, amarillo y rojo permiten entender rápidamente cuándo es necesario ventilar la habitación. Para mostrar los datos, el Mijia Smart Thermometer 3 Pro cuenta con una cómoda pantalla LCD de 3,6 pulgadas, que muestra simultáneamente la fecha, el día de la semana, la hora y los indicadores climáticos principales.

Integración con sistemas de hogar inteligente

Para comodidad de los usuarios, la pantalla se puede controlar con un solo toque, y el gadget puede utilizarse como un reloj de escritorio convencional. Existe la posibilidad de colocar el termómetro sobre una mesa o instalarlo fácilmente en la pared. Alimentado por una sola pila CR2450, el dispositivo puede funcionar de forma continua hasta por un año.

A través de la tecnología Xiaomi Surge Smart Connectivity, este termómetro se conecta al sistema general de hogar inteligente. Cuando los parámetros de la habitación cambian, el aire acondicionado o el humidificador pueden activarse automáticamente. Si el nivel de CO2 aumenta, se envía un recordatorio de advertencia a través del asistente de voz Xiao Ai. Además, todos los datos recopilados se sincronizan con la aplicación Mi Home, ayudando a crear gráficos de los cambios en el microclima.