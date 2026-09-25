Uzbekistán gana 5 medallas en los Juegos Asiáticos el 25 de septiembre

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Uzbekistán gana 5 medallas en los Juegos Asiáticos el 25 de septiembre

En las competiciones de los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón este 25 de septiembre, los atletas uzbekos ganaron 5 medallas. La delegación sumó 1 medalla de oro, 3 de plata y 1 de bronce a su cuenta.

Medalla de oro

En atletismo, Suxrob Xodjayev otorgó una nueva medalla de oro a la delegación de Uzbekistán.

Medallas de plata

En piragüismo, el cuarteto formado por Milana Dushev-Yanich, Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva y Shahrizoda Mavlonova obtuvo la medalla de plata.

En canotaje, los dúos Vladlen Denisov y Nilufar Zokirova junto a Shohsanam Sherzodova también se subieron al podio.

Bronce

En gimnasia artística, Rasuljon Abdurahimov ganó la medalla de bronce en barras paralelas.

De esta manera, el 25 de septiembre, la delegación de Uzbekistán cerró la jornada competitiva con un total de 5 medallas .

Juegos AsiáticosSuxrob XodjayevMilana Dushev-YanichRasuljon AbdurahimovUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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