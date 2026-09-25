Doston Bozorov peleará contra un rival brasileño en el torneo Octagon 92

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Doston Bozorov peleará contra un rival brasileño en el torneo Octagon 92

El famoso luchador de MMA uzbeko Doston Bozorov subirá al octágono en el torneo Octagon 92, que tendrá lugar el 3 de octubre en Namangan. El ex campeón de la Octagon League se enfrentará al brasileño Yair Jesuyno.

El combate se llevará a cabo en la categoría de peso ligero. Así lo informó el servicio de prensa de la Octagon League.

Estadísticas de los luchadores

A lo largo de su carrera profesional, Doston Bozorov ha disputado 15 combates, ganando 14 y sufriendo solo una derrota.

Por su parte, Yair Jesuyno registra 12 victorias y 3 derrotas en 15 combates.

En Namangan, las estadísticas de ambos luchadores se medirán en el torneo Octagon 92. Para Bozorov, este combate supone una prueba importante como ex campeón.

Doston BozorovYair JesuynoOctagon 92NamanganMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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