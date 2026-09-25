El jefe de la NASA anuncia el calendario para acelerar el programa Artemis

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, hablando en la conferencia Payload's Off World, anunció que a principios de octubre se presentarán planes actualizados para acelerar el programa Artemis. Estos cambios tan esperados aclararán el cronograma de las misiones relacionadas con el regreso del hombre a la Luna y se espera que sean un paso importante en la carrera espacial internacional. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el anuncio de los nuevos gráficos podría coincidir con el vuelo de la tripulación Crew-13 a la Estación Espacial Internacional. Al comentar sobre este paso, el jefe de la agencia enfatizó que muchos factores complejos deben alinearse para que el alunizaje sea exitoso, por lo que es necesario mostrar al público una imagen clara y actualizada.

El principal impulso y objetivo en la carrera espacial

Isaacman señaló la competencia con China como el factor principal que obliga a acelerar el proceso. Ambos países están invirtiendo enormes fondos en el desarrollo de la infraestructura lunar y trabajando sobre la base de cronogramas agresivos. En este sentido, respondiendo con precisión a la pregunta «¿en qué consiste la victoria?», el responsable dijo que el signo principal es qué bandera nacional estará en el traje espacial de la próxima persona que pise la superficie lunar.

El jefe de la agencia declaró que considera el cambio de la cultura interna de la NASA como su mayor éxito, más que las etapas de la misión. Según él, bajo su liderazgo, el progreso hacia la construcción de una base lunar depende más de la suerte y las condiciones que de la gestión personal. Para ello, deben combinarse simultáneamente una política correcta, el apoyo del Congreso, un presupuesto suficiente y flexibilidad.

2027 – año de ejecución y planes futuros

Isaacman citó los cambios culturales dentro de la agencia y la «capacidad de la NASA para hacer las cosas» como los dos factores clave que puede controlar. Calificó el 2027 como el «año de ejecución», advirtiendo a los representantes de la industria espacial que no esperen otros cambios importantes o giros. Sin embargo, añadió que podrían producirse cambios significativos en la aeronáutica, señalando que aún queda mucho por hacer para devolver a este sector sus días de gloria.

Abordando también las discusiones en las redes sociales, se opuso firmemente a las ideas de que la NASA podría ser transferida bajo el control del Departamento de Comercio. En su opinión, si el objetivo principal es extraer el máximo beneficio económico de cada iniciativa, la agencia podría tener su lugar allí, pero la NASA se considera una estructura importante con una misión más amplia e independiente.