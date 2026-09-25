Smartphone Meadow: desintoxicación digital y funciones esenciales

Para los usuarios cansados de las redes sociales y la comunicación constante en línea en la sociedad moderna, se ha presentado el smartphone compacto y minimalista Meadow. Según ixbt.com, este dispositivo permite al usuario tomar un descanso de su gadget habitual manteniendo la comunicación básica y las aplicaciones necesarias. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En los últimos años, la adicción a los smartphones ha crecido en todo el mundo y se está formando una nueva categoría de dispositivos para combatir este fenómeno. Aunque existen alternativas en el mercado como el Light Phone, que propone cambiar a teléfonos totalmente básicos, o el Wisephone, con una interfaz limitada, Meadow ha elegido un enfoque diferente.

Enfoque minimalista y capacidades esenciales

Shreyas Narlanka, fundador de Meadow, explica que el objetivo de la empresa no es obligar al usuario a concentrarse solo en el trabajo, sino crear condiciones favorables para disfrutar de la naturaleza, mejorar la vida social y desconectarse de la red. El dispositivo no reemplaza completamente al smartphone existente, sino que lo complementa.

Este dispositivo compacto funciona con el sistema operativo Android y permite a los usuarios acceder a las aplicaciones más esenciales como Maps, Strava, Uber, Apple Music y Spotify. También cuenta con aplicaciones dedicadas para cámara, notas de voz, mensajes de texto, llamadas, compartir ubicación y escaneo de boletos.

Comodidades y condiciones de uso

Las capacidades técnicas del dispositivo incluyen soporte para Bluetooth. Los usuarios pueden conectar auriculares de 3,5 mm a través de USB-C, lo que amplía aún más las posibilidades musicales.

Sin embargo, no es posible utilizar el número de teléfono principal para realizar llamadas y enviar mensajes a través de Meadow. Para ello, los usuarios deben abrir un nuevo número mediante un plan de suscripción separado, lo que permite mantener la comunicación esencial mientras se está en movimiento.

Narlanka recomienda a los usuarios personalizar el modo «conducción» en los iPhone. Según él, es posible configurar el envío automático de un mensaje a los contactos para informarles que estás con Meadow. Como resultado, te liberas de chats grupales innecesarios, pero mantienes la posibilidad de ser contactado en caso de emergencia.