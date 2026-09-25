La empresa australiana HEO fotografió la estación china Tiangong

La empresa australiana HEO ha publicado una nueva imagen de alta resolución de la estación orbital china Tiangong. Según ixbt.com, la resolución de la imagen tomada desde el espacio es de 12 centímetros por píxel, lo que permite distinguir claramente los elementos principales del complejo espacial, convirtiéndose en una de las fotos más nítidas publicadas recientemente. Sobre esto, Ixbt.com informa .

En la imagen publicada, la estación aparece capturada en su configuración característica en forma de T con sus paneles solares completamente desplegados. En ella se distinguen claramente el módulo central Tianhe y los dos módulos científicos, Wentian y Mengtian. La particularidad principal de la imagen reside precisamente en su nivel de detalle extremadamente alto.

Sobre el complejo orbital chino

Tiangong es la estación orbital nacional de China, diseñada para albergar permanentemente a tres taikonautas. Durante los relevos de tripulación, la estación puede acomodar hasta seis personas. Su construcción comenzó el 29 de abril de 2021 con el lanzamiento del módulo central Tianhe.

La configuración completa actual se ensambló en 2022 tras el acoplamiento exitoso de los dos módulos científicos, Wentian y Mengtian. Este complejo espacial orbita en la órbita terrestre baja, a una altitud de aproximadamente 340–450 kilómetros, y completa una vuelta a la Tierra en 90 minutos.

Características técnicas de la estación

La estación tiene una estructura en forma de T compuesta por tres módulos presurizados con una masa total de unas 66 toneladas. Cuando los paneles solares están completamente desplegados, su longitud alcanza unos 55 metros. Esto demuestra una vez más las capacidades de las tecnologías de observación de alta resolución de objetos tan grandes desde el espacio.

La estación Tiangong está equipada con varios puertos de acoplamiento para las naves espaciales tripuladas Shenzhou y las naves de carga Tianzhou. El complejo también cuenta con plataformas científicas externas diseñadas para realizar diversos experimentos.