Bellingham detiene a Noruega: Inglaterra avanza a semifinales

En los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, la selección de Inglaterra derrotó a Noruega por 2-1, asegurando su pase a las semifinales. En el decisivo encuentro en Miami, Jude Bellingham se convirtió en el héroe del partido al anotar dos goles.

Inglaterra se enfrentará ahora al ganador del duelo entre Argentina y Suiza por un lugar en la final.

Bellingham sentenció el destino con un doblete

El partido de cuartos de final disputado en Miami, Estados Unidos, fue una lucha intensa. Aunque Noruega ofreció una resistencia seria, Inglaterra aprovechó sus oportunidades con mayor eficacia.

Jude Bellingham fue el autor de ambos goles ingleses. El mediocampista tomó el liderazgo en momentos clave para llevar a su equipo a la siguiente ronda.

Se eligió al mejor jugador del partido

Bellingham, autor de dos goles, fue nombrado el mejor jugador del encuentro.

Destacó no solo por su efectividad, sino también por su despliegue en el medio campo, su control del balón y su participación en la creación de ataques.

El camino de Noruega termina en cuartos de final

Noruega, liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, dejó una buena impresión durante el torneo. Sin embargo, no pudo superar el obstáculo inglés en cuartos.

La derrota por 2-1 pone fin a la participación de Noruega en la Copa Mundial.

¿Quién será el rival de Inglaterra en semifinales?

La selección de Inglaterra se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre Argentina y Suiza.

El encuentro se llevará a cabo la noche del 15 al 16 de julio en el estadio «Mercedes-Benz Stadium» en Atlanta, Estados Unidos.

Ahora, la pregunta principal es: ¿podrá Bellingham ser nuevamente el héroe de Inglaterra en las semifinales?