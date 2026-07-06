Jude Bellingham, héroe del partido contra México

El centrocampista de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, fue nombrado mejor jugador del partido contra México, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Los «Three Lions» ganaron este encuentro intenso y lleno de goles por 3-2. El jugador del Real Madrid desempeñó un papel decisivo en el éxito inglés.

Bellingham firma un doblete

Ante México, Jude Bellingham vio puerta en dos ocasiones.

Su doblete ayudó enormemente a Inglaterra a salir de una situación complicada y a conseguir el pase a los cuartos de final. Tras el encuentro, el centrocampista fue justamente elegido como el mejor jugador del campo.

Segunda vez como mejor jugador

Cabe destacar que Bellingham recibe este reconocimiento por segunda vez en este Mundial.

Ya había sido nombrado mejor jugador del partido en el encuentro contra Ghana. Este resultado demuestra que el liderazgo de Jude en la plantilla de Inglaterra sigue creciendo.

El rival en cuartos de final será Noruega

La selección de Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

El partido está programado para el 12 de julio a las 02:00, hora de Taskent.

Ahora, los aficionados esperan otra gran actuación de Bellingham. El rival es Noruega y el escenario es aún mayor; el próximo examen para Jude está listo.