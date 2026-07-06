Jude Bellingham: «Dile a tu jefe que no irás a trabajar mañana»

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Jude Bellingham: «Dile a tu jefe que no irás a trabajar mañana»

El centrocampista de la selección inglesa, Jude Bellingham, envió un emotivo mensaje a los aficionados tras la victoria por 3-2 sobre México en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El jugador de 23 años marcó un doblete en el encuentro, llevando a Inglaterra a los cuartos de final y siendo nombrado el mejor jugador del partido.

«Escríbele a tu jefe»

Bellingham dijo que imaginaba que las celebraciones habían comenzado en Inglaterra tras la victoria y dio un consejo humorístico a los aficionados.

«Escríbanle a sus jefes y díganles que no irán a trabajar mañana», dijo el jugador.

En su opinión, los aficionados que viven en diferentes regiones de Inglaterra y trabajan en diversas profesiones están actualmente unidos en torno a un solo equipo.

«Me imagino el caos en Inglaterra en este momento»

El centrocampista del Real Madrid destacó que podía visualizar el ambiente festivo en el país.

«Puedo imaginar el caos en Inglaterra en este momento celebrando nuestra victoria. Sin importar de dónde seas o a qué te dediques, siento que todos los aficionados están celebrando juntos», informó la BBC.

Bellingham dijo que su sueño se hizo realidad

El jugador destacó que uno de sus principales sueños de infancia era jugar para la selección de Inglaterra y regalar noches inolvidables a los aficionados del país.

«Mi sueño era ser parte de la selección de Inglaterra, unir al país y dar a la gente noches así que recordarán durante muchos años», afirmó.

«Estoy muy orgulloso de nuestro equipo»

Bellingham elogió el carácter mostrado por el equipo en el difícil e intenso partido contra México.

«Estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Lo que hemos logrado es realmente increíble», dijo el jugador.

Tras la victoria sobre México, Inglaterra avanzó a los cuartos de final. Bellingham se convirtió en el gran protagonista con un doblete y otra actuación brillante.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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