Una de las páginas más grandes en la historia del fútbol mundial se ha cerrado oficialmente. El capitán de la selección argentina, el legendario delantero de 39 años Lionel Messi anunció oficialmente en su cuenta de Instagram el final de sus 20 años de carrera con la «Albiceleste».

En su mensaje, Messi expresó que tomar esta decisión le rompió el corazón, pero que estaba plenamente convencido de que había llegado el momento.

«Estoy agotado»: las palabras de corazón de Messi

En su publicación de despedida, el legendario jugador destacó que se entregó por completo a la selección nacional:

El camino para los jóvenes: «Estoy agotado y ya no puedo darle nada más a la selección. Viene una generación joven y talentosa que merece su lugar en el equipo»;

20 años de gratitud: «Gracias a los aficionados que me apoyaron durante 20 años, a mi familia, al cuerpo técnico y a mis compañeros. Extrañaré mucho este ambiente. Ahora apoyaré al equipo como un aficionado más».

Copa Mundial 2026: Despedida con récords

La decisión de Messi se tomó tras la final de la Copa Mundial 2026. En el partido decisivo en Nueva York, Argentina perdió 0-1 ante España en la prórroga (el gol lo marcó en el minuto 106 Ferran Torres ).

A pesar de ello, Leo grabó su nombre en la historia en este Mundial:

Estadísticas increíbles: Marcó 8 goles y dio 4 asistencias en el Mundial 2026;

Hito histórico: Se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales en marcar un total de 20 goles;

Récord de partidos y asistencias: Estableció nuevos récords de más partidos jugados y más asistencias en la historia de los Mundiales;

El jugador más veterano en finales: A los 39 años, superó el récord de Gunnar Gren y se convirtió en el jugador de campo más veterano en la historia de las finales de la Copa Mundial.

Los logros gloriosos de Messi con la camiseta argentina

Debutando en el Mundial de Alemania 2006, la estrella disputó 207 partidos, marcando 125 goles y dando 68 asistencias con la selección. Sus títulos obtenidos:

Campeón del Mundo: 2022 (Catar);

Subcampeón del Mundo: 2014 y 2026;

Campeón de la Copa América: 2021 y 2024;

Ganador de la Finalissima: 2022;

Campeón Olímpico: 2008 (Pekín).

Esta vez la decisión es firme: ¿no se repetirá lo de 2016?

Esta no es la primera despedida de Messi de la selección. Hace exactamente 10 años, en 2016, tras perder la final de la Copa América ante Chile, anunció su retiro, pero regresó a petición de los fans para ofrecer la etapa más gloriosa (2021-2024).

Sin embargo, los expertos aseguran que esta vez la decisión es irreversible. La edad del delantero (39 años) y la reciente pérdida de su padre demuestran que está firme en su postura.

¿Qué pasará ahora?

El contrato de Messi con el club estadounidense Inter Miamies válido hasta 2028 , por lo que seguirá jugando a nivel de clubes.

La selección argentina, por su parte, afrontará la próxima Finalissima, las eliminatorias para el Mundial 2030 y la Copa América 2028 sin su capitán y líder.