La misión de rescate del telescopio Swift de la NASA ha fracasado

Un intento único para prolongar la vida útil del famoso observatorio espacial Swift de la NASA ha fracasado debido a fallos técnicos inesperados. El dispositivo robótico especial, llamado LINK y valorado en 30 millones de dólares, salió de su órbita el 25 de septiembre y se quemó en la atmósfera terrestre. Se esperaba que este proyecto fuera un paso importante en la reducción de desechos espaciales y el rescate de dispositivos orbitales legendarios. Así lo informa Ixbt.com informa sobre esto.

Según información de ixbt.com, el dispositivo LINK, desarrollado por la empresa Katalyst Space, fue lanzado con éxito el 3 de julio desde las Islas Marshall. El plan principal de la misión consistía en capturar el telescopio Swift, que no cuenta con propulsión propia, mediante brazos mecánicos especiales en el espacio y elevarlo a una órbita superior. Esto habría permitido extender significativamente la vida útil del observatorio científico, operativo desde 2004.

Pruebas orbitales y fallos inesperados

En la etapa inicial, el vuelo transcurrió con normalidad y LINK completó con éxito las maniobras orbitales preliminares. Sin embargo, durante el proceso de puesta en marcha completa de los sistemas, surgieron graves problemas en el control de la nave espacial. Debido a un fallo electrónico ocurrido poco después de llegar al espacio, dos de las tres ruedas de reacción dejaron de funcionar. Posteriormente, se detectó un fallo en la válvula del sistema de control de reacción.

Debido a problemas con la batería y el control, LINK comenzó a girar sin control, alcanzando una velocidad angular de 9 grados por segundo. Como resultado, se perdió la comunicación con el aparato. Los ingenieros lograron recuperar el control parcial utilizando la rueda de reacción restante y los motores de orientación, pero este proceso consumió demasiado combustible.

Cambio del plan original y experimentos adicionales

Tras analizar profundamente la situación, los expertos de la NASA y Katalyst Space concluyeron que las reservas de combustible restantes no eran suficientes para capturar el telescopio Swift de forma segura y elevar su órbita. Por ello, el 19 de agosto, las partes abandonaron oficialmente la operación de rescate original. Dadas las circunstancias, se decidió dedicar la vida orbital restante del dispositivo a realizar experimentos científicos adicionales.

Los expertos probaron el funcionamiento de los tres manipuladores robóticos a bordo de LINK en el espacio. También lograron acercar el aparato al telescopio Swift a una distancia de 12 a 15 kilómetros, obteniendo imágenes únicas del observatorio desde esa distancia. En total, LINK operó en órbita durante 85 días.

La importancia del observatorio Swift

El telescopio Swift, operativo desde 2004, fue creado especialmente para registrar y estudiar los fenómenos energéticos más potentes del universo: los estallidos de rayos gamma. La principal ventaja de este objeto es su alta velocidad de reacción; una vez que detecta un estallido, puede girar inmediatamente hacia la fuente y ayudar a otros telescopios a comenzar sus observaciones.

Aunque este observatorio estaba diseñado originalmente para una vida útil de solo dos años, ha operado con éxito durante más de dos décadas. Sin embargo, actualmente, debido a la alta actividad solar, la expansión de la atmósfera superior y el aumento de la resistencia para los dispositivos en órbita baja siguen siendo la causa principal del descenso de la órbita de Swift.