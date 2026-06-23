Exfutbolista: Ronaldo anotará un doblete fácilmente contra Uzbekistán

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Exfutbolista: Ronaldo anotará un doblete fácilmente contra Uzbekistán

Alexey Gasilin, exjugador del Zenit de San Petersburgo, expresó su opinión sobre el encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán, clasificadas para la fase de grupos del Mundial 2026.

El exfutbolista instó a los aficionados a disfrutar de la posible última participación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo. Según él, este mundial podría ser una de las últimas apariciones en el gran escenario para las dos estrellas más grandes de la historia del fútbol.

« Disfruten del juego de Messi y Ronaldo. Deleitense con las últimas apariciones de estas estrellas en la Copa del Mundo», citó Sovetsky Sport las palabras de Gasilin.

Gasilin tampoco ocultó que espera una alta efectividad de Cristiano Ronaldo en el duelo Portugal — Uzbekistán. Predijo que el delantero portugués anotaría dos goles para responder a sus críticos.

«Ronaldo anotará un doblete fácilmente y luego hará callar a los críticos», afirmó el exfutbolista.

Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los líderes principales de la selección de Portugal. Por ello, los defensores de Uzbekistán deberán vigilar al experimentado delantero sin un solo momento de descuido, especialmente dentro del área penal.

Sin embargo, los «Lobos Blancos» saltarán al campo con la intención de ofrecer una resistencia digna ante el rival estelar y lograr su primer resultado positivo en el mundial.

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se llevará a cabo hoy, 23 de junio. El partido está programado para comenzar a las 22:00 hora de Taskent.

La atención principal del partido se centrará en las acciones de Ronaldo, la disciplina de la defensa de Uzbekistán y la lucha de ambos equipos por la victoria.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugalUzbekistánZenit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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