Los miembros de la selección nacional de ajedrez de Uzbekistán, que obtuvieron el campeonato absoluto en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, fueron recibidos con gran entusiasmo en Taskent.

Cientos de seguidores, jóvenes, aficionados al ajedrez, medios de comunicación y representantes del público recibieron a los campeones en la estación «Shimoliy» de la capital. A pesar de que el evento tuvo lugar durante la noche, muchos ciudadanos se reunieron en la estación para felicitar a los deportistas.

Durante la ceremonia, el trofeo del campeonato y la bandera de Uzbekistán fueron el centro de atención. Los aficionados recibieron a los miembros de la selección nacional con aplausos, celebrando dignamente su resultado histórico.

Se destaca que esta victoria es uno de los logros más importantes para el ajedrez uzbeko. Se espera que el éxito de los miembros del equipo nacional sirva para aumentar aún más el interés por el ajedrez en el país.