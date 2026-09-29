Javier Tebas hace una declaración contundente sobre el caso Manchester City

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, ha expresado su firme postura respecto a las infracciones financieras atribuidas al Manchester City. Según él, el futuro y la integridad del fútbol europeo dependen directamente de la aplicación de reglas equitativas para todos los participantes. Así lo informa Goal.com informa .

Basándose en informaciones publicadas por The Athletic, circularon reportes de que una comisión independiente habría considerado fundados casi todos los 115 cargos financieros presentados contra los «Citizens». Esta situación ha despertado un gran interés en la comunidad futbolística, especialmente entre los dirigentes de las ligas europeas.

Control financiero y estabilidad económica

Al comentar la situación, Javier Tebas recordó en su red social su postura mantenida durante años. Destaca que la estabilidad económica y el control financiero no son simple burocracia o un capricho, sino una necesidad vital para la supervivencia del deporte.

Según Tebas, la competitividad de los clubes no debe basarse únicamente en los enormes recursos financieros que poseen, sino en una gestión eficiente y el estricto cumplimiento de las normas comunes. El jefe de La Liga añadió que defender esta postura le ha traído muchas críticas, pero que sigue fiel a sus convicciones.

La respuesta del club y los litigios anteriores

Por su parte, el Manchester City informó que los procesos legales siguen en curso, aunque se abstuvo de desmentir directamente las informaciones difundidas. La Premier League, por su parte, calificó la situación como un «proceso privado y confidencial» y se negó a hacer comentarios por el momento.

Cabe recordar que el Manchester City ya se había enfrentado a infracciones graves similares. En 2020, el club logró que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anulara una sanción de dos años sin participar en competiciones europeas impuesta por la UEFA. En aquel entonces, Javier Tebas ya criticó duramente la decisión del TAS, subrayando que dañaba gravemente la reputación del sistema de control económico del fútbol europeo.