Shomurodov llamó a un fan que le insultó: «Oye, hermano, estoy en shock...»

El delantero de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov contó una historia inesperada sobre un fan que lo insultó en las redes sociales. En lugar de ignorar el comentario, el futbolista decidió encontrar al autor y llamarlo personalmente.

Durante la videollamada, la situación cambió por completo: la persona que había usado palabras groseras admitió que, en realidad, era fan de Shomurodov.

Todo comenzó con un comentario

El delantero de 31 años, al participar en el podcast «Nima gap?» en YouTube, reveló que el incidente ocurrió antes de la Copa del Mundo.

Después de un partido amistoso entre Uzbekistán y Canadá, Shomurodov entró a su página de Instagram. Entre los comentarios, vio que uno de los fans lo había insultado con palabras groseras.

El futbolista, al notar que el contacto de Telegram del autor estaba visible, decidió hablar con él directamente.

«Escribes muy fácil en Internet...»

Shomurodov llamó primero por Telegram, pero el fan no contestó.

«Luego él escribió: “¿Quién es?”. Yo respondí: “Si contestas el teléfono te lo diré. Escribes insultos fácilmente en Internet, quizás podrías decirme esas cosas a la cara”», recordó el jugador.

El autor del comentario no creía que su interlocutor fuera realmente Eldor Shomurodov.

«Luego se rió y preguntó: “¿De verdad eres Eldor Shomurodov?”. Yo dije: “Si no me crees, contesta el teléfono”».

Todo cambió en la videollamada

El fan aceptó la llamada, pero al principio se quedó sin palabras. Después, Shomurodov inició una videollamada.

Al ver al delantero de la selección de Uzbekistán en la pantalla, la persona no pudo ocultar su sorpresa.

«Oye, hermano, estoy en shock... En realidad, soy tu fan», dijo.

De esta manera, el insulto en las redes sociales tomó un giro totalmente diferente al comenzar la comunicación real.

Detrás de las palabras en Internet hay un ser humano

La historia de Shomurodov destacó un tema importante sobre la cultura de la comunicación en las redes sociales. Los usuarios a veces escriben fácilmente detrás de una pantalla cosas que no podrían decir cara a cara.

Pero un deportista famoso, un artista o cualquier figura pública es también un ser humano que lee esas opiniones y se ve afectado por ellas.

Eldor Shomurodov no respondió al insulto con otro insulto. Se dirigió directamente al autor del comentario para mostrar cómo unas pocas palabras en Internet suenan diferente en la vida real.

Shomurodov nuevamente en el centro de atención

Autor de uno de los goles más bellos en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, Shomurodov sigue captando la atención de los fans, tanto por su juego en el campo como por su actitud fuera de él.

Este incidente recuerda una conclusión simple: es fácil escribir un comentario, pero es mucho más difícil decir esas palabras mirando a alguien a los ojos.