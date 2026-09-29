Akbar Djuraev bate un récord mundial en Aichi-Nagoya

·1·Deportes
Akbar Djuraev bate un récord mundial en Aichi-Nagoya

La halterofilia de Uzbekistán ha logrado otro resultado histórico en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. El miembro de nuestro equipo nacional, Akbar Djuraev, en el ejercicio de arranque, levantó 197 kilogramos, estableciendo un nuevo récord mundial.

Este resultado no solo es una de las actuaciones más brillantes de los Juegos Asiáticos, sino también un paso importante en la historia de la halterofilia para el atleta uzbeko.

197 kilogramos — nuevo récord mundial

Participando en las competiciones de halterofilia en el marco de Aichi-Nagoya 2026, Akbar Djuraev realizó su intento en el ejercicio de arranque.

Nuestro compatriota levantó con éxito 197 kilogramos, batiendo el récord mundial en este ejercicio.

De esta manera, Djuraev volvió a atraer la atención de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos, no solo por la lucha por la medalla, sino también por romper el récord mundial.

El resultado de 197 kilogramos demostró la preparación física del atleta y su capacidad para mostrar todo su potencial bajo presión en competiciones de alto nivel.

Pero la lucha principal aún está por delante

La participación de Akbar Djuraev en Aichi-Nagoyano termina con el arranque.

En halterofilia, el resultado final se determina por la suma de dos ejercicios: arranque y envión .

Por lo tanto, una de las etapas más importantes para nuestro atleta aún está por llegar.

Ahora, Djuraev demostrará sus capacidades en el programa de envión. Una vez finalizado este ejercicio, se conocerá el resultado total de ambos ejercicios y la posición final del atleta en la competición.

Otro momento histórico para la delegación de Uzbekistán

En los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, los atletas de Uzbekistán siguen registrando altos resultados en diversos deportes.

El récord mundial de 197 kilogramos de Akbar Djuraev se convirtió en otro gran evento para la delegación del país.

Lo más interesante es que Djuraev aún no ha terminado la competición. Después del récord en arranque, toda la atención se centra ahora en el envión.

197 kilogramos — una cifra que entra en la historia. Ahora, Akbar Djuraev tiene otra tarea: adornar su actuación, que comenzó con un récord mundial, con un alto resultado final en los Juegos Asiáticos.

La próxima actuación del campeón uzbeko determinará su resultado final en Aichi-Nagoya 2026. Pero una cosa ya está clara: Akbar Djuraev comenzó los Juegos Asiáticos en Japón con un nuevo récord mundial.

Akbar DjuraevAichi-Nagoya 2026Juegos AsiáticosHalterofiliaUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Encuentros importantes de Uzbekistán en el escenario deportivo internacional en Aichi-NagoyaEncuentros importantes de Uzbekistán en el escenario deportivo internacional en Aichi-Nagoya26 septiembre 17:47Arina Tanatmisheva logra otra medalla de plata en Aichi-NagoyaArina Tanatmisheva logra otra medalla de plata en Aichi-Nagoya26 septiembre 12:53El número de medallas de Uzbekistán llega a 34: ¿quiénes ganaron la plata?El número de medallas de Uzbekistán llega a 34: ¿quiénes ganaron la plata?26 septiembre 12:58Dos victorias y dos derrotas en Aichi-Nagoya: Resultados de los boxeadores uzbekosDos victorias y dos derrotas en Aichi-Nagoya: Resultados de los boxeadores uzbekos27 septiembre 16:21Shahriyor Mahkamov gana el oro para Uzbekistán en Aichi-NagoyaShahriyor Mahkamov gana el oro para Uzbekistán en Aichi-Nagoya26 septiembre 12:54Anvar Anvarov gana la medalla de bronce en los Juegos AsiáticosAnvar Anvarov gana la medalla de bronce en los Juegos AsiáticosAyer 17:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City