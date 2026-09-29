Akbar Djuraev bate un récord mundial en Aichi-Nagoya

La halterofilia de Uzbekistán ha logrado otro resultado histórico en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. El miembro de nuestro equipo nacional, Akbar Djuraev, en el ejercicio de arranque, levantó 197 kilogramos, estableciendo un nuevo récord mundial.

Este resultado no solo es una de las actuaciones más brillantes de los Juegos Asiáticos, sino también un paso importante en la historia de la halterofilia para el atleta uzbeko.

197 kilogramos — nuevo récord mundial

Participando en las competiciones de halterofilia en el marco de Aichi-Nagoya 2026, Akbar Djuraev realizó su intento en el ejercicio de arranque.

Nuestro compatriota levantó con éxito 197 kilogramos, batiendo el récord mundial en este ejercicio.

De esta manera, Djuraev volvió a atraer la atención de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos, no solo por la lucha por la medalla, sino también por romper el récord mundial.

El resultado de 197 kilogramos demostró la preparación física del atleta y su capacidad para mostrar todo su potencial bajo presión en competiciones de alto nivel.

Pero la lucha principal aún está por delante

La participación de Akbar Djuraev en Aichi-Nagoyano termina con el arranque.

En halterofilia, el resultado final se determina por la suma de dos ejercicios: arranque y envión .

Por lo tanto, una de las etapas más importantes para nuestro atleta aún está por llegar.

Ahora, Djuraev demostrará sus capacidades en el programa de envión. Una vez finalizado este ejercicio, se conocerá el resultado total de ambos ejercicios y la posición final del atleta en la competición.

Otro momento histórico para la delegación de Uzbekistán

En los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, los atletas de Uzbekistán siguen registrando altos resultados en diversos deportes.

El récord mundial de 197 kilogramos de Akbar Djuraev se convirtió en otro gran evento para la delegación del país.

Lo más interesante es que Djuraev aún no ha terminado la competición. Después del récord en arranque, toda la atención se centra ahora en el envión.

197 kilogramos — una cifra que entra en la historia. Ahora, Akbar Djuraev tiene otra tarea: adornar su actuación, que comenzó con un récord mundial, con un alto resultado final en los Juegos Asiáticos.

La próxima actuación del campeón uzbeko determinará su resultado final en Aichi-Nagoya 2026. Pero una cosa ya está clara: Akbar Djuraev comenzó los Juegos Asiáticos en Japón con un nuevo récord mundial.