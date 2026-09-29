Una madre que tenía dificultades para distinguir a sus gemelos encontró un método peculiar para no confundirlos

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Una madre que tenía dificultades para distinguir a sus gemelos encontró un método peculiar para no confundirlos

El método inusual encontrado por una madre que tenía dificultades para distinguir a sus gemelos idénticos se ha vuelto viral en las redes sociales.

En la foto que circula por Internet, se puede ver a los gemelos con el cabello cortado en forma de los números « 1 » y « 2 ». La madre ideó este método para no confundir a sus hijos. Según ella, los gemelos se parecen tanto que a menudo no sabía cuál era el mayor y cuál el menor.

Por eso, al cortarles el pelo, decidió darle forma de « 1 » al cabello de uno y de « 2 » al del otro.

La imagen se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando diversas reacciones entre los usuarios.

Muchos consideraron la solución de la madre divertida, pero a la vez bastante práctica. Algunos comentaron: «Ahora es imposible confundirlos».

De esta manera, un simple corte de pelo se convirtió en un método inusual y famoso en Internet para distinguir a los gemelos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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