El Mundial 2026 establece un récord histórico: 6,8 millones de aficionados en los estadios

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El Mundial 2026 establece un récord histórico: 6,8 millones de aficionados en los estadios

La Copa Mundial de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, hizo historia no solo por lo ocurrido en el campo, sino también por la cantidad de aficionados que asistieron a los estadios. Un total de 6 810 966 espectadores presenciaron los 104 partidos del torneo directamente desde las gradas.

Esta fue la mayor asistencia total en la historia de los Mundiales. El récord anterior también pertenecía al Mundial celebrado en Estados Unidos, pero el nuevo resultado casi lo duplicó.

La final fue vista por más de 80 000 aficionados

El partido decisivo del Mundial 2026 se llevó a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La final entre España y Argentina fue presenciada por 80 663 espectadores en las gradas.

El marcador no se movió durante el tiempo reglamentario. El único gol marcado en la prórroga le dio a España la victoria por 1-0 y su segundo título mundial.

Aunque Argentina comenzó el torneo como campeona defensora, esta vez tuvo que conformarse con la medalla de plata.

104 partidos aseguraron la nueva cifra

El Mundial 2026 fue el primero en contar con 48 selecciones nacionales. El calendario del torneo consistió en 104 partidos, organizados en estadios de tres países.

La expansión de la escala de la competición tuvo un impacto directo en el número de aficionados. Más de 6,8 millones de espectadores asistieron a los partidos desde la fase de grupos hasta la final.

Esta cifra se registró como un récord absoluto en la historia de las Copas Mundiales de fútbol.

El récord de 1994 quedó atrás

Hasta ahora, la mayor asistencia total se había registrado en el Mundial de 1994. Aquel torneo, organizado por Estados Unidos, reunió a un total de 3 587 538 aficionados en los estadios.

Este resultado se mantuvo imbatido durante más de treinta años. El Mundial 2026 superó esta cifra histórica por un amplio margen gracias al aumento en el número de partidos y equipos participantes.

El Mundial hizo historia tanto en el campo como en las gradas

El Mundial 2026 será recordado por el segundo título de España, el camino de Argentina hasta la final y el nuevo formato de 48 equipos.

Sin embargo, uno de los resultados más importantes del torneo se registró en las gradas: 6 810 966 aficionados siguieron los partidos del Mundial desde el estadio. De esta manera, la Copa Mundial 2026 se convirtió en el torneo con mayor asistencia en la historia del fútbol.

EE. UU.CanadáMéxicoEspañaArgentina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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