En Nepal, un deslizamiento de tierra masivo hace colapsar parte de una montaña en un río (video)

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En Nepal, un deslizamiento de tierra masivo hace colapsar parte de una montaña en un río (video)

En Nepal, fuertes deslizamientos de tierra e inundaciones han causado graves consecuencias. Se informó que más de 20 personas han fallecido debido al desastre natural. Decenas de aldeas situadas en zonas montañosas han sido destruidas, incluidas áreas utilizadas como campamentos base para alpinistas.

Más de 2 000 habitantes han sido evacuados a zonas seguras desde los lugares afectados. La magnitud del deslizamiento mostró la gravedad del desastre: enormes rocas se desplomaron sobre el río Marsyangdi.

El incidente ocurrió el 26 de agosto cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet. Este suceso tuvo lugar un mes después de que se registraran fuertes inundaciones y avalanchas de glaciares en la región. Se informó que desastres anteriores ya habían dejado más de 1 400 muertos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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