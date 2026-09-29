Fazliddin Erkinboyev gana la medalla de bronce en Aichi-Nagoya

Una medalla más se suma a la cuenta de la delegación uzbeka en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. El miembro de nuestro equipo nacional de boxeo, Fazliddin Erkinboyev, se llevó la medalla de bronce en la categoría de -80 kg.

Nuestro compatriota ocupó el tercer lugar del podio tras un intenso combate de semifinales por el pase a la final.

Un camino exitoso hasta las semifinales

Fazliddin Erkinboyev defendió el honor de Uzbekistán en la categoría de -80 kg en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Tras una actuación digna durante la competición, nuestro boxeador avanzó con confianza hacia las etapas decisivas y llegó hasta las semifinales.

Esta etapa ya era un resultado importante para Erkinboyev en los Juegos Asiáticos. Sin embargo, su objetivo era aún mayor: llegar a la final y luchar por el oro.

Derrota en el combate por la final

Erkinboyev subió al ring en semifinales contra el representante de la India, Ankush.

El combate fue reñido y tenso. Ambos boxeadores dieron todo lo que tenían para conseguir el pase a la final.

Al final, por decisión de los jueces, la ventaja fue para el boxeador indio. De esta manera, Fazliddin Erkinboyev no pudo acceder a la final.

Sin embargo, haber llegado a las semifinales le garantizó la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Fazliddin Erkinboyev ganó la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos en la categoría de -80 kg.

Otra medalla para la delegación de Uzbekistán

La medalla de bronce de Erkinboyev fue uno de los premios obtenidos por el equipo de boxeo de Uzbekistán.

En Aichi-Nagoya, los boxeadores uzbekos que suben al ring defienden el honor del país en cada encuentro. Fazliddin Erkinboyev, al llegar a las semifinales, sumó un nuevo trofeo al medallero de nuestra delegación.

Aunque el objetivo de llegar a la final no se cumplió, nuestro boxeador terminó los Juegos Asiáticos con una medalla, cerrando su participación con un resultado premiado.

Cada victoria y cada medalla en los rings de Aichi-Nagoya tiene una importancia especial para el deporte uzbeko. El bronce de Fazliddin Erkinboyev es uno de esos resultados alegres para nuestra delegación.