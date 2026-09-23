Estevão regresa a la selección de Brasil y recuerda su ausencia en el Mundial

El talentoso extremo del Chelsea, Estevão, habló sobre su exitoso regreso a la selección nacional de Brasil tras perderse la Copa del Mundo debido a una lesión. El jugador de 19 años fue convocado por el entrenador Carlo Ancelotti para los próximos amistosos contra Australia e India. Este regreso marca el fin de un periodo lleno de desafíos y el inicio de una nueva etapa para el joven deportista. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y medios deportivos, el jugador sufrió un desgarro grave en el músculo del muslo derecho en abril de este año mientras jugaba para el Chelsea. A pesar de seguir un tratamiento conservador en las instalaciones de su antiguo club, Palmeiras, no pudo participar en la Copa del Mundo 2026 y tuvo que ver el torneo desde fuera. Admitió que esta situación fue un golpe psicológico muy duro para él.

El secreto para superar los momentos difíciles

En una conferencia de prensa en Brisbane, Estevão habló abiertamente sobre las dificultades mentales que enfrentó durante su lesión. Según sus palabras, su familia y su fe religiosa fueron sus pilares fundamentales para superar esta etapa difícil. Avanzar día a día, olvidar la decepción y enfocarse en el futuro le ayudaron a mantener el equilibrio mental.

«Mi familia me apoyó muchísimo en este momento difícil. Para un deportista profesional, perderse una gran competición por una lesión no es fácil. Perdimos un momento muy importante, pero ellos siempre estuvieron a mi lado. Hice de la determinación mi lema, afrontando cada día de forma individual y mirando hacia el futuro», destacó el delantero.

La confianza de Ancelotti y los planes a futuro

Antes de su lesión, Estevão había tenido actuaciones brillantes bajo el mando de Carlo Ancelotti, anotando contra Chile, Corea del Sur, Senegal y Túnez. Actualmente, se está esforzando al máximo para recuperar su lugar en el once inicial.

Al responder sobre la competencia por el puesto titular junto a estrellas como Vinícius Júnior y Rodrygo, el atacante afirmó no sentir presión ni preocupación excesiva. Se espera que su regreso fortalezca aún más el ataque de la selección brasileña.