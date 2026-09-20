Sevilla – Barcelona: Raphinha marca un triplete

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Sevilla – Barcelona: Raphinha marca un triplete

En la 7ª jornada del campeonato español, el Sevilla recibió en su estadio al FC Barcelona. El encuentro terminó con una victoria visitante por 1-3. En el partido disputado en el estadio del Sevilla, Youssouf Fofana abrió el marcador en el minuto 19, pero el delantero del FC Barcelona, Raphinha, anotó tres goles en los minutos 22, 52 y 69. De esta manera, el brasileño alcanza los 12 goles en La Liga.

El Sevilla realizó 8 disparos durante el partido, de los cuales 4 fueron a puerta. El FC Barcelona efectuó 24 remates, con 7 disparos a puerta.

Los catalanes también dominaron en la posesión del balón. El FC Barcelona mantuvo el control durante el 69 % del tiempo, mientras que el Sevilla registró un 31 %. Los visitantes completaron 617 pases con una precisión del 92 %. El Sevilla completó el 73 % de sus 232 pases.

En el partido, el Sevilla cometió 10 faltas y el FC Barcelona 11. El club andaluz recibió una tarjeta amarilla, mientras que ningún jugador del FC Barcelona fue amonestado. No se registraron tarjetas rojas.

En cuanto a los fueras de juego, el Sevilla cayó en posición adelantada 5 veces, frente a 2 del FC Barcelona. En los saques de esquina, los catalanes se impusieron por 3-1.

Tras esta victoria, el FC Barcelona lidera la tabla con 21 puntos. El Sevilla se sitúa en la 5ª posición con 13 puntos.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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