¡Hat-trick de Raphinha en Sevilla: el FC Barcelona es líder con 21 puntos!

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¡Hat-trick de Raphinha en Sevilla: el FC Barcelona es líder con 21 puntos!

En la 7ª jornada de La Liga, el líder, el FC Barcelona, visitó a un rival peligroso, el Sevilla FC, logrando una victoria importante y remontada (3-1). En el intenso duelo en Sevilla, aunque Fofana abrió el marcador para los andaluces en el minuto 19, sorprendiendo a los catalanes, el líder brasileño de los «azulgranas», Raphinha, ofreció un auténtico recital.

El extremo marcó tres goles en los minutos 22, 52 y 69, logrando un hat-trick y elevando su cuenta goleadora en el campeonato a 12 tantos. Tras esta séptima victoria consecutiva, el FC Barcelona se mantiene como líder en solitario con 21 puntos; el Sevilla, derrotado en casa, se queda con 13 puntos en la 5ª posición.

¿Qué cambios tácticos permitieron al FC Barcelona darle la vuelta al 0-1, cómo afectará la eficacia de Raphinha a la carrera por el Balón de Oro y han empezado los catalanes a sentenciar el campeonato desde el inicio?

«Hat-trick de Raphinha y remontada 1-3»: crónica del choque en Sevilla

Momentos decisivos del partido central de la 7ª jornada:

  • El disparo relámpago de Fofana (19'): Los locales lanzaron un ataque rápido y abrieron el marcador, descolocando a la defensa del FC Barcelona (1-0);

  • Respuesta inmediata de Raphinha (22'): Solo tres minutos después de encajar, el delantero brasileño restableció el equilibrio (1-1);

  • Dominio tras el descanso (52'): Al inicio de la segunda parte, Raphinha marcó su doblete para adelantar a los catalanes (1-2);

  • Hat-trick y sentencia (69'): El héroe del encuentro anotó el tercer gol en el minuto 69, acabando con todas las esperanzas del Sevilla (1-3);

  • Resultados perfectos: 7 jornadas, 7 victorias y 21 puntos acumulados: el FC Barcelona continúa la temporada de forma impecable.

Acta oficial del encuentro Sevilla - FC Barcelona

Protocolo completo y alineaciones de la 7ª jornada de La Liga:

Competición / Fase

Resultado final

Goleadores

Puntos y posición en la tabla

La Liga, 7ª jornada

Sevilla 1 : 3 FC Barcelona

Fofana 19' — Raphinha 22', 52', 69'

FC Barcelona — 21 puntos (1º) / Sevilla — 13 puntos (5º)

  • Alineación titular del Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Sangante (Carmona, 68), Suazo, Agoumé, Fofana (A. González, 78), Sierra (Guridi, 78), Kochorashvili (Romero, 68), Correa, Robby Yur;

  • Alineación titular del FC Barcelona: Livaković, Eric García, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, 59), Cancelo, Rodri (Bernal, 86), Fermín López (Olmo, 76), Pedri, Gordon (Gabriel Jesus, 86), Raphinha (Adeyemi, 76), Yamal.

Análisis táctico: Expertos Sobre la dominancia delFC Barcelona

Conclusiones de analistas del fútbol español y comentaristas deportivos:

  • Raphinha, un líder nato: El extremo brasileño ha marcado 12 goles en 7 jornadas de La Liga, mostrando el mejor estado de forma de su carrera y convirtiéndose en un problema insoluble para las defensas rivales;

  • Control en el centro del campo: El tándem Rodri y Pedri tomó el control total del balón, suministrando constantemente pases peligrosos a Yamal y Gordon por las bandas;

  • Fatiga física del Sevilla: A mediados de la segunda parte, los locales no pudieron soportar la presión alta de los catalanes y cometieron errores tácticos graves cerca de su área;

  • Plan de campeonato: Con 21 puntos acumulados mientras los rivales pierden terreno, el FC Barcelona ha construido una base sólida desde el inicio de la temporada.

El juego con carácter mostrado en Sevilla y los goles de Raphinha demuestran una vez más que elFC Barcelona es el gran favorito en todas las competiciones esta temporada.

¿Crees que Raphinha, con 12 goles en 7 jornadas, podrá ser el máximo goleador de La Liga y ganar la Bota de Oro al final de la temporada? ¿Habrá algún club capaz de detener la racha perfecta del FC Barcelona? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del gran duelo español con todos los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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