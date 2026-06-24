Cómo calificó WhoScored a los jugadores de Portugal y Uzbekistán

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Cómo calificó WhoScored a los jugadores de Portugal y Uzbekistán

Ha finalizado el encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los europeos lograron una contundente victoria por 5-0.

El portal de estadísticas internacionales WhoScored evaluó el desempeño de los futbolistas que saltaron al campo.

Cristiano Ronaldo, autor de dos goles, fue el jugador mejor valorado. El capitán de Portugal recibió una calificación de 9.

Tras Ronaldo, Nuno Mendes destacó con 8,8 y Bruno Fernandes con 8,7. Las actuaciones de Ruben Dias y João Cancelo fueron valoradas en 7,9.

En la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abduqodir Husanov obtuvieron la nota más alta con 6,5. Abbosbek Fayzullayev y Behruz Karimov recibieron un 6,3.

Las calificaciones más bajas de nuestro equipo nacional fueron para Abduvohid Ne’matov, Otabek Shukurov y Odil Hamrobekov. En la lista de WhoScored, Ne’matov obtuvo 4,4, Shukurov 5,4 y Hamrobekov 5,5.

Calificaciones completas de los jugadores:

Portugal:

Costa — 7,5
Mendes — 8,8
Vieira — 7,1
Dias — 7,9
Cancelo — 7,9
Vitinha — 7,1
Neves — 7,0
Felix — 7,4
Fernandes — 8,7
Neto — 6,7
Ronaldo — 9,0

Uzbekistán:

Ne’matov — 4,4
Nasrullayev — 6,0
Husanov — 6,5
Abdullayev — 5,8
Ashurmatov — 5,8
Shukurov — 5,4
Hamrobekov — 5,5
Karimov — 6,3
G‘aniyev — 6,1
Fayzullayev — 6,3
Shomurodov — 6,5

De este modo, el autor del doblete Cristiano Ronaldo alcanzó la calificación más alta como el mejor jugador del partido.

Cristiano RonaldoPortugalUzbekistánBruno FernandesWhoScored
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Shuhrat Razzakov
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