Los aficionados de Costa de Marfil no pueden viajar a EE. UU. debido a restricciones de visado

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Los aficionados de Costa de Marfil no pueden viajar a EE. UU. debido a restricciones de visado

A medida que la Copa Mundial 2026 en Norteamérica entra en su fase más intensa, las controversias migratorias y organizativas continúan. Tras los problemas de Uzbekistán y Brasil, y los comentarios de Gianni Infantino sobre los estrictos controles fronterizos de EE. UU., la selección de Costa de Marfil y sus apasionados seguidores han recibido un duro golpe. Debido a las estrictas restricciones de visado, miles de aficionados marfileños han perdido la oportunidad de ver los partidos de la fase de grupos en los estadios.

El famoso e influyente diario francés L'Équipe informó que Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Seguidores de Costa de Marfil (CNSE), expresó su profundo dolor ante la situación:

«Lamentablemente, nuestros dedicados aficionados se han visto obligados a abandonar este histórico viaje. La razón principal es que el gobierno de EE. UU. no desea recibir aficionados de ciertos países, especialmente de nuestra Costa de Marfil. EE. UU. nos ha dejado claro que no tienen intención de admitir a nuestros seguidores».

«Es un duro golpe para nuestro país y la comunidad futbolística. Nuestro deber era animar a nuestro equipo desde las gradas en este momento crucial. Podríamos haber mostrado nuestra cultura y pasión al mundo en este gran carnaval del fútbol», lamentó el presidente del comité.

Fuentes internas revelan que el CNSE planeaba enviar un grupo de al menos 500 aficionados. Sin embargo, debido al estricto «filtro» de la embajada de EE. UU., solo unos pocos funcionarios pudieron viajar. Ahora, este pequeño grupo debe movilizar a la diáspora marfileña en EE. UU. para crear un ambiente de apoyo en los estadios.

Observadores internacionales señalan que la estricta política migratoria de EE. UU. dificulta la participación no solo de los aficionados, sino también de los oficiales. Un ejemplo es el árbitro somalí Omar Artan, a quien se le denegó la entrada a pesar de tener documentos de visado válidos.

Costa de Marfil comienza su camino el 15 de junio en Filadelfia contra Ecuador. Los «Elefantes» tendrán que mostrar resiliencia sin sus aficionados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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