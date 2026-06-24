La selección de Portugal logró una victoria contundente por 5-0 ante Uzbekistán en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Este encuentro no solo llamó la atención por el amplio marcador, sino también por el nuevo récord establecido por el capitán Cristiano Ronaldo. Tras una espera por los goles, el líder portugués demostró una vez más su altísimo nivel. Así lo informa Goal.com.

Cristiano Ronaldo, quien abrió el marcador ya en el minuto 6, logró anotar un doblete antes del descanso. Con estos goles, se convierte en el primer futbolista en la historia del fútbol masculino en marcar en seis Mundiales diferentes. Tras el empate sin goles contra la RD Congo en el partido anterior, la efectividad del capitán fue de vital importancia para el equipo.

El centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, destacó en una entrevista posterior al partido que los goles del capitán mejoraron el estado anímico del grupo. Según Fernandes, a pesar de las críticas, Ronaldo sigue siendo el arma ofensiva principal del equipo. Bruno contribuyó a la victoria asistiendo en el tercer gol.

El regreso del capitán y un nuevo récord

"Que nuestro capitán marcara fue muy importante para nosotros. Es nuestro jugador más fiable en el ataque y todos estamos felices por su éxito", afirmó Fernandes. En su opinión, el despliegue de Ronaldo en el campo brinda confianza adicional a sus compañeros. Según Goal.com, esta victoria ha consolidado significativamente la posición de Portugal en la tabla del torneo.

Bruno Fernandes señaló que los intereses del equipo prevalecen sobre sus estadísticas personales. El centrocampista, que estableció un récord con 21 asistencias en la Premier League la temporada pasada, está listo para mostrar la misma eficacia con la selección. Confía en que sus goles llegarán y que ayudará a su equipo en el momento necesario.

Portugal dominó completamente el encuentro frente a la selección de Uzbekistán. En un partido con cinco goles a cero, los locales mostraron su nivel. Este resultado fue un paso importante para Portugal en la fase de grupos y sirvió para callar a los críticos.

Finalmente, Bruno Fernandes afirmó que en torneos tan prestigiosos como el Mundial, cada gol y asistencia tiene un valor altísimo. La selección de Portugal se prepara ahora para los siguientes partidos con un ánimo elevado, mientras Cristiano Ronaldo continúa su camino legendario, respondiendo a las críticas con resultados en el campo.