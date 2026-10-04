El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, elogió el desempeño del joven extremo Lamine Yamal tras la victoria contra la República Checa. Según el técnico, este prometedor jugador avanza con paso firme hacia el estatus de leyenda gracias a sus brillantes actuaciones. En el partido de la Liga de Naciones, los españoles anotaron tres goles, consolidando su liderato en el grupo. Así lo informa Goal.com .

El encuentro, disputado en Oviedo, estuvo marcado por el dominio total de la selección española. Desde el inicio del partido, Lamine Yamal abrió el marcador con un disparo espectacular, fiel a su estilo. Posteriormente, los goles de Rodri y Mikel Merino aseguraron tres puntos fundamentales para el equipo. Tras esta victoria, España ocupa el primer lugar del Grupo 3 con nueve puntos.

La regularidad de Lamine Yamal y el espíritu de equipo

Según Goal.com, Luis de la Fuente no ocultó en la rueda de prensa su admiración por la rápida evolución del jugador de diecinueve años. El entrenador destacó que Yamal representa a la perfección el estilo de juego táctico, agresivo y de alta energía de la selección nacional. Además, su habilidad única para romper las defensas rivales está teniendo un impacto positivo en todo el grupo.

El seleccionador español señaló que el hecho de que la joven estrella haya marcado primero en los últimos tres partidos internacionales demuestra su creciente madurez. "No deja de sorprendernos. Tiene un talento inmenso y está creciendo a pasos agigantados", declaró De la Fuente. Según el entrenador, los goles tempraneros de Yamal reflejan claramente el entusiasmo del equipo por ganar y su deseo de controlar cada partido desde los primeros minutos.

Advertencia antes del duelo contra Croacia

A pesar de los resultados positivos, el seleccionador de España pidió cautela a sus jugadores de cara a los próximos compromisos. En particular, destacó que la selección de Croacia, tras su dura derrota ante Inglaterra, intentará recuperarse y tiene el orgullo herido. De la Fuente anticipó una fuerte resistencia del próximo rival y advirtió a sus jugadores que deben ser precavidos.

Actualmente, la selección española avanza con paso firme hacia sus objetivos. El juego ofensivo del equipo y el descubrimiento de jóvenes talentos son muy valorados por aficionados y expertos. Los próximos partidos serán para los españoles no solo una oportunidad de sumar puntos, sino también una nueva prueba para consolidar su posición en el panorama internacional.