Rodri pide calma a Lamine Yamal: ¿está la estrella española bajo presión?

·44·Deportes
Rodri pide calma a Lamine Yamal: ¿está la estrella española bajo presión?

El capitán de la selección española, Rodri, se dirigió a la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, antes de la semifinal de la Copa del Mundo, instándole a controlar su emoción y ansiedad en el campo. El centrocampista del Manchester City, al tiempo que destacaba la importancia crucial del talento del FC Barcelona para el equipo, señaló que su deseo excesivo de demostrar su valía a veces le perjudica. Así lo informa Goal.com informa .

Antes del crucial enfrentamiento contra Francia, Rodri se centró en el estado mental del joven delantero. En su opinión, el jugador de 19 años está un poco nervioso debido a su fuerte deseo de demostrar su calidad, lo que obstaculiza sus movimientos explosivos naturales por la banda. Según Goal.com, Rodri, al tiempo que elogia la inteligencia de Yamal, le está dando consejos de experto.

El equilibrio entre experiencia y juventud

"Es un jugador muy importante para nosotros, con y sin balón. Lamine es un chico muy inteligente, pero a veces su ansiedad por querer demostrar su valía le hace precipitarse. No hay que olvidar que solo tiene 19 años, tenemos que calmarlo en ciertos momentos del partido", subrayó Rodri en una entrevista tras los cuartos de final.

Aunque Lamine Yamal ha hecho historia como el jugador europeo más joven en lograr 10 victorias en torneos importantes, surgen dudas sobre su eficacia en esta Copa del Mundo. Tras llegar al torneo con una pequeña lesión, el jugador no está logrando mostrar su brillante forma de La Liga y a menudo se encuentra aislado cerca del área rival.

A pesar de ello, el joven delantero ha reaccionado con serenidad a las críticas. Según él, las estadísticas personales no están por encima del éxito colectivo. "Si ganamos la Copa del Mundo, nadie recordará cuántos goles marqué. Estoy feliz de poder distraer a los defensas rivales con mis movimientos y crear espacios para mis compañeros", dice Yamal.

El crecimiento tras la Euro 2024

Rodri reconoció que Yamal ha madurado mucho tras la victoria en la Eurocopa. Ahora ya no se le ve como una revelación sorpresa, sino como uno de los miembros consolidados y líderes del equipo. Según el capitán, el joven jugador siempre está dispuesto a trabajar en sí mismo y a escuchar los consejos de los veteranos.

"Ya demostró su madurez en la Euro 2024. Ahora tiene dos años más y lo que hace a esta edad no nos sorprende. Todavía tiene cosas que aprender sobre la lectura del juego, lo cual es natural a su edad. Lo más importante es que sabe escuchar y está dando ejemplo a todos con su actitud", añadió Rodri.

El partido de semifinales entre España y Francia no solo será un choque entre dos grandes equipos, sino que se espera que sea una prueba seria para ver cómo jóvenes talentos como Lamine Yamal pueden soportar la presión.

ИспанияRodriLamine YamalЖаҳон ЧемпионатиFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Laporta habló claro: una nueva era ofensiva comienza en el FC BarcelonaLaporta habló claro: una nueva era ofensiva comienza en el FC BarcelonaHoy, 16:52Navbahor se refuerza con dos internacionales: grandes planes en NamanganNavbahor se refuerza con dos internacionales: grandes planes en NamanganHoy, 16:47Petición contra Argentina: nueva polémica alrededor de MessiPetición contra Argentina: nueva polémica alrededor de MessiHoy, 16:05Joan Laporta elogia el desempeño de Lionel Messi y Lamine Yamal en la Copa Mundial 2026Joan Laporta elogia el desempeño de Lionel Messi y Lamine Yamal en la Copa Mundial 2026Hoy, 15:53Joan Laporta revela los planes sobre los fichajes de Raphinha y Karim AdeyemiJoan Laporta revela los planes sobre los fichajes de Raphinha y Karim AdeyemiHoy, 14:51Jarrod Bowen toma una decisión inesperada: ¿serán rechazadas las ofertas de Liverpool y Aston Villa?Jarrod Bowen toma una decisión inesperada: ¿serán rechazadas las ofertas de Liverpool y Aston Villa?Hoy, 14:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán