Rodri pide calma a Lamine Yamal: ¿está la estrella española bajo presión?

El capitán de la selección española, Rodri, se dirigió a la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, antes de la semifinal de la Copa del Mundo, instándole a controlar su emoción y ansiedad en el campo. El centrocampista del Manchester City, al tiempo que destacaba la importancia crucial del talento del FC Barcelona para el equipo, señaló que su deseo excesivo de demostrar su valía a veces le perjudica. Así lo informa Goal.com informa .

Antes del crucial enfrentamiento contra Francia, Rodri se centró en el estado mental del joven delantero. En su opinión, el jugador de 19 años está un poco nervioso debido a su fuerte deseo de demostrar su calidad, lo que obstaculiza sus movimientos explosivos naturales por la banda. Según Goal.com, Rodri, al tiempo que elogia la inteligencia de Yamal, le está dando consejos de experto.

El equilibrio entre experiencia y juventud

"Es un jugador muy importante para nosotros, con y sin balón. Lamine es un chico muy inteligente, pero a veces su ansiedad por querer demostrar su valía le hace precipitarse. No hay que olvidar que solo tiene 19 años, tenemos que calmarlo en ciertos momentos del partido", subrayó Rodri en una entrevista tras los cuartos de final.

Aunque Lamine Yamal ha hecho historia como el jugador europeo más joven en lograr 10 victorias en torneos importantes, surgen dudas sobre su eficacia en esta Copa del Mundo. Tras llegar al torneo con una pequeña lesión, el jugador no está logrando mostrar su brillante forma de La Liga y a menudo se encuentra aislado cerca del área rival.

A pesar de ello, el joven delantero ha reaccionado con serenidad a las críticas. Según él, las estadísticas personales no están por encima del éxito colectivo. "Si ganamos la Copa del Mundo, nadie recordará cuántos goles marqué. Estoy feliz de poder distraer a los defensas rivales con mis movimientos y crear espacios para mis compañeros", dice Yamal.

El crecimiento tras la Euro 2024

Rodri reconoció que Yamal ha madurado mucho tras la victoria en la Eurocopa. Ahora ya no se le ve como una revelación sorpresa, sino como uno de los miembros consolidados y líderes del equipo. Según el capitán, el joven jugador siempre está dispuesto a trabajar en sí mismo y a escuchar los consejos de los veteranos.

"Ya demostró su madurez en la Euro 2024. Ahora tiene dos años más y lo que hace a esta edad no nos sorprende. Todavía tiene cosas que aprender sobre la lectura del juego, lo cual es natural a su edad. Lo más importante es que sabe escuchar y está dando ejemplo a todos con su actitud", añadió Rodri.

El partido de semifinales entre España y Francia no solo será un choque entre dos grandes equipos, sino que se espera que sea una prueba seria para ver cómo jóvenes talentos como Lamine Yamal pueden soportar la presión.