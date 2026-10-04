Argentina derrota a Burkina Faso con un marcador de 7-0

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Argentina derrota a Burkina Faso con un marcador de 7-0

La selección nacional de Argentina derrotó a Burkina Faso por 7-0 en un partido amistoso internacional. En el encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, los jugadores argentinos tomaron el control desde los primeros minutos. El equipo marcó cinco goles en la primera mitad y añadió dos más tras el descanso.

El marcador se abrió en el minuto 4. Lautaro Martínez anotó de penalti para poner a Argentina en ventaja. En el minuto 8, el jugador burkinés Moumouni Diallo marcó en propia puerta.

En el minuto 12, Gianluca Prestianni marcó el tercer gol de Argentina. En el minuto 35, Nico Paz puso el 4-0. Un minuto después, Julián Álvarez también se sumó a la lista de goleadores.

En la segunda parte, Argentina mantuvo su presión ofensiva. En el minuto 57, Franco Mastantuono anotó. En el tiempo añadido, al minuto 90+3, Giuliano Simeone marcó el séptimo gol de la selección argentina.

Las estadísticas del partido reflejaron la clara superioridad de Argentina. Argentina realizó 28 disparos, 16 de ellos a puerta. Para Burkina Faso, estas cifras fueron de 3 y 1 respectivamente.

En cuanto a la posesión del balón, Argentina registró un 75 %, frente al 25 % de Burkina Faso. Argentina cometió 9 faltas, mientras que los jugadores de Burkina Faso cometieron 5. El recuento de tarjetas amarillas fue de 0-1, y 0-0 en tarjetas rojas.

El número de fueras de juego fue de 1 para Argentina y 0 para Burkina Faso. En tiros de esquina, Argentina dominó 7-1.

Selección ArgentinaSelección de Burkina FasoLautaro MartínezMoumouni DialloFútbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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