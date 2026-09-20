La Roma deja escapar una victoria 2-0 ante el Inter

La 5ª jornada de la Serie A ofreció el choque más esperado de la temporada hasta la fecha. En el majestuoso estadio Olímpico de Roma, dos gigantes en lucha por el liderato, la Roma y el Inter de Milán, se enfrentaron. El partido, lleno de intensidad y duelos tácticos, terminó en un espectacular empate 2-2. La primera parte fue el escenario del recital del centrocampista local Manu Koné: la estrella francesa marcó un doblete en los minutos 6 y 37.

Sin embargo, nada más empezar la segunda parte, el capitán de los nerazzurri, Lautaro Martínez, asumió la responsabilidad: el goleador argentino demostró su clase en los minutos 46 y 79, salvando a su equipo de una derrota segura. Tras este dramático reparto de puntos, ambos clubes suman 13 puntos y mantienen su estatus de colíderes en la cima de la tabla.

¿Por qué la Roma, que dominó absolutamente la primera parte, dejó escapar la ventaja de 2-0? ¿Cómo hizo Lautaro Martínez para silenciar a la afición del Olímpico y qué impacto tendrá este intenso empate en la lucha por el Scudetto?

«El doblete de Koné y la voluntad de Lautaro»: crónica del choque en Roma

Los momentos más tensos del duelo central de la 5ª jornada:

Gol relámpago de Manu Koné (6'): La Roma presionó desde el primer minuto y abrió el marcador con un disparo certero del centrocampista francés (1-0);

Recital y segundo gol (37'): Koné continuó su festival goleador y puso el 2-0 justo antes del descanso;

Ducha fría al inicio de la segunda parte (46'): Tras el descanso, el Inter atacó y Lautaro Martínez recortó distancias (2-1);

El punto final de Lautaro (79'): A 11 minutos del final, el delantero argentino anotó un doblete y restableció el equilibrio (2-2);

Coliderato mantenido: Ambos equipos siguen invictos con 13 puntos cada uno, manteniéndose en la cima del campeonato italiano.

Acta y alineaciones del superclásico en el Olímpico

Protocolo oficial de la 5ª jornada de la Serie A y notas del árbitro:

Competición / Jornada Resultado del partido Goleadores Puntos de los equipos Serie A, 5ª jornada Roma 2 : 2 Inter Koné 6', 37' — Lautaro Martínez 46', 79' Roma — 13 puntos / Inter — 13 puntos (Líderes)

Alineación de la Roma: Svilar, Mancini (Ndicka, 60), N'Dicka, Hermoso, Molina (Rensch, 60), Cristante, Koné (Pisilli, 60), François, Dybala, Soulé, Malen;

Alineación del Inter: Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni (Luis Enrique, 63), Diouf, Barella, Zielinski, Jones (Sucic, 54), Dimarco (Carlos Augusto, 54), Thuram, Lautaro Martínez;

Amonestaciones (Tarjetas amarillas): Ndicka 73', Koulierakis 82', Gilardi 89' — Barella 11', Akanji 45+4', Bastoni 57'.

Análisis táctico: los expertos sobre el enfrentamiento Roma-Inter

Conclusiones principales de los analistas y expertos del fútbol italiano sobre el partido:

El dominio de Koné en el centro del campo: Las recuperaciones del centrocampista francés y sus incursiones repentinas en el área rival fueron un problema inesperado para la defensa del Inter;

Los cambios de Simone Inzaghi: El Inter salió con otra mentalidad en la segunda parte; la presión intensificada y los centros abrieron brechas en la defensa romana;

Lautaro, un verdadero capitán: Su capacidad para marcar la diferencia en partidos complejos confirma por qué el argentino es uno de los mejores delanteros del mundo;

La intensidad de la lucha por el título: El hecho de que ambos equipos sigan igualados con 13 puntos promete una lucha por el Scudetto feroz hasta el final de la temporada.

Este empate 2-2 en Roma demostró la alta intensidad y riqueza táctica de la Serie A, brindando un gran espectáculo a todos los aficionados.

¿Crees que los cambios tácticos en el minuto 60 fueron la causa de que la Roma perdiera la ventaja, o fue la presión del Inter lo que resultó decisivo? ¿Quién crees que tiene más posibilidades de ganar el Scudetto? ¡Deja tus comentarios y comparte este análisis con tus amigos!