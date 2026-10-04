Emiliano Martínez habló sobre la salida de Lionel Messi

El portero de la selección argentina, Emiliano Martínez, admitió que quedará un gran vacío en el equipo después de que el capitán Lionel Messi finalice su carrera internacional. Así lo informó Goal.com. informa Goal.com.

El sábado por la noche, en el partido disputado en el estadio «Estadio Monumental», Argentina obtuvo una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso. Tras este encuentro, el portero centró su atención en la inminente despedida de Lionel Messi.

Victoria histórica y sentimiento de orgullo

Según las citas recogidas por ESPN Argentina, Emiliano Martínez destacó que haber ayudado a Lionel Messi a conquistar el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es uno de los mayores honores de su carrera. Expresó que intentó ayudar al mejor jugador de la historia con todas sus capacidades.

En el vestuario de la «Albiceleste», la realidad de la era post-Messi comienza a hacerse sentir lentamente. El portero admitió abiertamente que la inminente partida del capitán dejará un vacío enorme en el equipo, pero añadió que en la plantilla hay chicos con carácter listos para asumir la responsabilidad.

Pasos hacia el futuro

Destacando la importancia de valorar los momentos llenos de emoción que se avecinan, el portero dijo que tiene la intención de aprovechar al máximo el tiempo que queda con el equipo. Manifestó que quiere ver una sonrisa en el rostro del capitán en el último partido del 6 de octubre y disfrutar cada minuto.

Además, en este encuentro, Emiliano Martínez registró su 45.ª portería a cero en su partido número 69 con la selección. Elogió el desempeño de los jóvenes debutantes y subrayó que mantener su arco invicto es su objetivo constante.

Al hablar sobre la exigencia del entrenador Lionel Scaloni y la adaptación de los jóvenes, Martínez dijo: «Todo va bien. Somos un equipo que integra rápidamente a los jóvenes. Scaloni no le regala nada a nadie, el que trabaja bien, juega».