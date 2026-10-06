Rio Ferdinand opina sobre el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

El exdefensor de la selección de Inglaterra y del Manchester United, Rio Ferdinand, ha reaccionado a la tensa situación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus. Según Goal.com, la salida de la estrella portuguesa del campo de entrenamiento tras un desacuerdo con el técnico ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol, y el reconocido experto ha compartido su opinión. Así lo informa Goal.com informa .

Es bien sabido que el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus ha afectado seriamente el ambiente interno del equipo. Tras esto, se han planteado diversas hipótesis sobre cómo resolver la situación y lograr la reconciliación. Según Rio Ferdinand, el entrenador debe tomar medidas oportunas y correctas para solucionar el problema.

¿Debe el entrenador pedir disculpas

Rio Ferdinand destaca que la única forma de resolver este conflicto es que Jorge Jesus suavice la situación y admita su error. Según el exjugador, el entrenador debe salir a la luz pública y reconocer abiertamente que evaluó mal la situación; de lo contrario, podría ser despedido.

« Jorge Jesus debe pedir disculpas, de lo contrario será despedido. Debe salir públicamente y decir: "He evaluado mal esta situación". Después, debe hablar directamente con CR7 y explicarle claramente qué espera de él », cita Goal.com a Ferdinand.

El futuro de Ronaldo y la importancia de los acuerdos

Asimismo, durante la charla se discutió el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Ferdinand expresó su firme convicción de que el experimentado delantero aún es capaz de marcar la diferencia y aportar valor al equipo nacional.

Según el experto, el jugador y el entrenador deben hablar cara a cara para definir su rol y cómo será utilizado. Además, enfatizó la importancia de cumplir estrictamente con los acuerdos alcanzados posteriormente.

« Estos entrenadores no solo cobran por dirigir al equipo, sino también por saber gestionar a las personas », añadió Rio Ferdinand, refiriéndose a la complejidad de la gestión deportiva.