Miralem Pjanić: La dolorosa derrota de Cardiff y el secreto de los tiros libres de Cristiano Ronaldo

Durante el Festival dello Sport en Trento, el famoso centrocampista bosnio Miralem Pjanić compartió recuerdos fascinantes de su carrera, especialmente sus años brillantes en la Juventus. Tras haber jugado en la Roma, la Juventus y otros clubes de élite, el jugador destacó la enorme influencia de Massimiliano Allegri en su desarrollo táctico. Así lo informa Goal.com informa .

El trauma de Cardiff y un equipo temible

Según fuentes como IXBT.com, Pjanić recuerda con dolor la final de la Champions League en Cardiff. Admitió que la parada de Keylor Navas a su potente disparo aún le persigue. En su opinión, el 4-1 no refleja la realidad del partido, que no debió terminar con tal diferencia.

Aun así, la Juventus de aquella época tenía una plantilla capaz de ganarlo todo. Miralem lamentó no haber ganado títulos con la Roma, frenado por aquella Juventus imparable. Al unirse a Turín, confirmó la inmensa fortaleza mental y el potencial de aquel equipo.

La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Pjanić tuvo la suerte de jugar con los más grandes, destacando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Al ser preguntado por su elección entre estos dos «extraterrestres», respondió: «Elijo a Leo. Su clase y talento son inexplicables. Es un jugador con un don divino, capaz de hacer que lo complejo parezca sencillo».

Al mismo tiempo, subrayó que Cristiano Ronaldo es un jugador único, capaz de hacer que su equipo empiece el partido con una ventaja psicológica de 1-0. Elogió la sed de goles y la voluntad de hierro del portugués, considerándolo un ejemplo de perseverancia.

Cristiano Ronaldo y el truco de los tiros libres

Pjanić contó una anécdota sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo por lanzar las faltas. Era imposible hacer cambiar de opinión al portugués si él quería tirar.

Para dar una oportunidad al bosnio, conocido por su precisión, Massimiliano Allegri usaba una artimaña: «Si había una falta y Ronaldo quería tirar, Allegri enviaba inmediatamente a los fisios al campo. Ronaldo tenía que salir, y yo aprovechaba para tirar. Contra el Napoli marqué así, así que le agradezco a Max», recuerda Pjanić.