¿El mejor goleador o el mejor jugador? Werner explica la diferencia entre Ronaldo y Messi

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¿El mejor goleador o el mejor jugador? Werner explica la diferencia entre Ronaldo y Messi

El delantero de la selección alemana, Timo Werner, compartió sus puntos de vista personales sobre el debate que ha persistido en el fútbol mundial durante años: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En una entrevista con The Touchline, comparó los aspectos únicos de ambos genios en el campo, destacando sus fortalezas distintivas.

Werner enfatizó que estas dos estrellas poseen características radicalmente diferentes, pero ambas al nivel de genios.

«Ronaldo es el mejor goleador, Messi es el mejor jugador»: el veredicto de Werner

El delantero alemán diferenció el rol y la maestría técnica de ambas leyendas en el campo de la siguiente manera:

  • Segundos decisivos y sangre fría: «Ronaldo es el mejor goleador en la historia del fútbol. Messi es el mejor jugador que jamás haya pisado un campo. Si necesito a alguien para marcar un penalti decisivo en el minuto 90, sin duda confío en Ronaldo», afirmó Werner;

  • Regate mágico y talento puro: «No digo que Ronaldo no sea capaz de tales cosas. Pero si quieres ver a un jugador regatear a diez rivales y poner el balón en la escuadra, entonces debes elegir a Messi», concluyó el delantero.

El fin de una gran era internacional

La trayectoria de estas dos estrellas a nivel de selecciones nacionales ya ha quedado grabada en la historia:

  • La despedida de Ronaldo: A sus 41 años, Cristiano Ronaldo cerró recientemente su legendario capítulo con la selección de Portugal, con 234 partidos y 146 goles;

  • La decisión de Messi: Lionel Messi, de 39 años, quien llevó a Argentina a ser campeona del mundo, también había puesto fin a su carrera internacional poco antes que Ronaldo.

Aunque ambos siguen jugando a nivel de clubes, su legado en las selecciones y el debate sobre quién es el más grande de la historia seguirán siendo el centro de atención del mundo del fútbol.

Cristiano RonaldoLionel MessiTimo WernerFútbolDebate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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