Cristiano Ronaldo afirma considerarse el «mejor jugador» de la historia del fútbol

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha declarado que se considera el mejor jugador de todos los tiempos. Habló sobre esto en una conversación con el periodista y amigo Edu Aguirre. La entrevista fue emitida por el canal CNN Portugal.

Durante la charla, Ronaldo compartió sus reflexiones sobre su carrera, sus logros y Lionel Messi su rivalidad de muchos años con él.

«Soy el mejor jugador de la historia. Punto. Los números hablan por sí solos. No conozco a nadie mejor que yo. La historia ya está escrita. Incluso si me retirara hoy, no me arrepentiría de nada», afirmó el delantero portugués.

Al Lionel Messi hablar sobre su rivalidad con , destacó que esta competencia impulsó a ambos jugadores a alcanzar resultados aún más altos.

«Uno siempre ha motivado al otro. Es como la rivalidad entre Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1», dijo Ronaldo.

El jugador también señaló que, a pesar de su edad, sigue marcando goles y que sus resultados no son lo suficientemente valorados.

La rivalidad entre Ronaldo y Messi ha sido uno de los temas más debatidos en el fútbol mundial durante muchos años. El duelo entre ambas estrellas ha quedado marcado por sus resultados a nivel de clubes y selecciones, récords y la lucha por premios individuales.