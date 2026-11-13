¿Por qué se perdió la ventaja de 2:0? Un exjugador revela las razones de la derrota

Aunque la selección nacional de Uzbekistán iba ganando 2:0 en el partido amistoso contra Rusia, finalmente perdió 2:3. Tres goles encajados en solo diez minutos dejaron atónitos a los aficionados. Lo más importante, ¿por qué el equipo, que jugó de forma ordenada y confiada en la primera parte, cambió tanto después del descanso?

Shahboz Erkinov, exjugador de nuestra selección nacional y hoy entrenador en el fútbol base, dio su opinión sobre el encuentro contra Rusia. Se centró en las razones de la derrota, los cambios realizados por Fabio Cannavaro, Abduqodir Husanovla ausencia de este último y los cambios positivos en nuestra selección.

El Uzbekistán de la primera parte y el de la segunda son dos equipos distintos

Según Erkinov, nuestra selección mostró un fútbol totalmente diferente en las dos mitades del partido.

Destacó que en la primera parte, los jugadores se movieron de forma ordenada gracias a un posicionamiento compacto. La presión colectiva funcionó bien y también hubo actividad ofensiva. Pero después del descanso, la situación cambió drásticamente.

«Dejó dos impresiones distintas. Un equipo totalmente diferente en la primera parte y otro en la segunda. En la primera mitad jugábamos de forma ordenada con un posicionamiento bastante compacto. Tras el descanso, los errores individuales se multiplicaron», declaró el experto.

Según Erkinov, la ventaja de 2:0 pudo haber causado un ligero relajamiento en los jugadores. Sin embargo, no atribuyó la derrota únicamente a este factor.

También elogió las acciones de la selección rusa en la segunda parte. El rival aumentó el ritmo de juego tras el descanso y empezó a aprovechar eficazmente los espacios libres a la espalda de la defensa mediante pases largos.

¿Dieron resultado los cambios de Cannavaro?

Después del partido, uno de los temas más discutidos entre aficionados y expertos fue la entrada de los jugadores desde el banquillo por parte de Fabio Cannavaro.

Porque fue precisamente tras los cambios de la segunda parte cuando nuestra selección perdió su ritmo de juego inicial y no pudo soportar la presión del rival.

Shahboz Erkinov también admitió que los suplentes no lograron integrarse al nivel esperado. Sin embargo, subrayó que no es justo evaluar esta situación de forma unilateral como un error del entrenador.

«No lograron entrar en el partido, eso está claro. No puedo decir que los jugadores que entraron en la segunda parte arruinaran el juego. ¡Pero Cannavaro también tiene que probarlos! ¿Dónde si no? Si no prueba a nuevos jugadores en estos partidos, ¿dónde y con quién lo hará?», señaló.

Según el experto, los suplentes debían al menos mantener el ritmo de juego de la primera parte, pero no lograron cumplir esa misión.

Al mismo tiempo, la selección rusa reforzó su juego con los jugadores que salieron del banquillo, lo que evidenció la diferencia entre ambos equipos.

¿Qué jugadores destacó Erkinov?

También se le preguntó al exjugador sobre quiénes le dejaron mejor impresión en nuestra selección.

Erkinov Jahongir O‘rozovvaloró positivamente sus acciones. También reconoció a Eldor Shomurodovcomo un jugador que rindió a su nivel habitual.

Doston Hamdamov también gustó al experto. En cuanto al portero Nazarov, aunque tuvo un malentendido con un defensa en una jugada, realizó varias paradas peligrosas.

«Jahongir O‘rozov no jugó mal. Eldor está a su nivel como siempre. Bravo. Doston Hamdamov también me gustó. Hubo un malentendido con el defensa cuando Nazarov salió a por el balón. Salvo esa situación, el portero hizo 2-3 buenas paradas. Inició bien todos los ataques con los pies», afirmó Erkinov.

En su opinión, la capacidad del portero para sacar el balón jugado con los pies también merece atención.

«Abduqodir Husanov no estaba, tales situaciones no habrían ocurrido»

La ausencia de Abduqodir Husanov en el partido contra Rusia también generó debate. En particular, llamó la atención que los atacantes rivales se quedaran a menudo en situaciones de uno contra uno frente a los defensas.

Según Shahboz Erkinov, la ausencia de Husanov tuvo un impacto enorme en la defensa de nuestra selección.

«La ausencia de Abduqodir tuvo un impacto enorme. Si Abduqodir hubiera estado, no habría habido situaciones de uno contra uno. Porque tiene velocidad y sabe medir las distancias. Con Husanov, no habrían pasado tan fácilmente», declaró el exjugador.

De hecho, en el fútbol moderno, la velocidad del defensa, su capacidad para detener al atacante rival a tiempo y controlar la zona a la espalda de la defensa son fundamentales. Según Erkinov, Husanov es de gran importancia para nuestra selección precisamente por estos aspectos.

¿Se nota el «sello» de Cannavaro?

A pesar de la derrota, Erkinov destacó que el estilo de trabajo del seleccionador Fabio Cannavaro ya se percibe en el juego de nuestra selección.

En su opinión, los jugadores intentan ser más ofensivos y agresivos, buscando iniciar ataques desde un bloque defensivo compacto.

Sin embargo, el experto señaló que uno de los mayores méritos de Cannavaro es dar oportunidades a los jugadores jóvenes.

«Un aspecto positivo de Fabio es que convoca a jugadores jóvenes, aún por descubrir, y los prueba sin miedo. Quizás los entrenadores locales habrían tenido miedo de hacerlo. Cannavaro no teme rejuvenecer la plantilla y hacer rotaciones. Puedo decir con seguridad que lo está logrando», dijo Erkinov.

Por tanto, el exjugador valora positivamente, más allá del resultado, el proceso de probar nuevos jugadores y renovar la plantilla de la selección.

«No somos inferiores a Rusia en nada»: una conclusión importante tras la derrota

Shahboz Erkinov subrayó que la lección más importante del partido contra Rusia es la necesidad de luchar hasta el final.

Según él, ir ganando 2:0 no garantiza la victoria. Los jugadores rusos demostraron en la práctica que, incluso en un amistoso, hay que luchar con toda la energía hasta el último minuto.

Al mismo tiempo, el exjugador no considera esta derrota como una prueba de que el fútbol uzbeko esté por detrás del ruso.

«Mi opinión personal es que hoy hemos alcanzado el mismo nivel que el fútbol ruso. Tomando como ejemplo a la selección, no somos inferiores en nada. Porque nuestro fútbol también ha progresado», afirmó Erkinov.

En su opinión, el hecho de que la selección rusa y su liga nacional hayan estado excluidas de competiciones internacionales en los últimos años también influye, lo que puede afectar negativamente al crecimiento de los jugadores y al entorno competitivo.

¿Qué lección extraer de la derrota?

El partido contra Rusia fue un serio aviso para nuestra selección. El fútbol ordenado, la presión colectiva y la actividad ofensiva mostrados en la primera parte demostraron que nuestro equipo tiene margen de mejora. Pero el bajón en la segunda parte mostró que aún hay problemas por resolver.

En particular, es importante que los suplentes mantengan el ritmo, que haya cohesión defensiva y no perder la concentración aunque se vaya ganando.

Quizás la mayor lección de este partido sea que un equipo fuerte no es solo un buen once inicial; debe mantener la misma disciplina de juego independientemente de quién esté en el campo.

La selección de Uzbekistán perdió su ventaja de 2:0, pero si se extraen las conclusiones correctas, esta derrota puede convertirse en una experiencia valiosa para los próximos partidos.

¿Qué cree que debería cambiar nuestra selección bajo el mando de Fabio Cannavaro para no repetir estos errores en futuros partidos oficiales? ¡Deje su opinión en los comentarios!