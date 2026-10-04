El equipo femenino de Manchester City logra una remontada ante el Arsenal

·6·Deportes
El equipo femenino de Manchester City logra una remontada ante el Arsenal

El Manchester City, líder de la Women's Super League (WSL), continuó su racha perfecta esta temporada tras vencer al Arsenal en casa. Según informa Goal.com, a pesar de que el encuentro fue muy complicado para las locales, una segunda parte intensa permitió sellar una victoria contundente por 4-2. Así lo informa Goal.com .

En el partido disputado en el Academy Stadium, el club londinense se adelantó en el marcador en dos ocasiones, pero no pudo mantener la ventaja. Gracias a los goles de Lisa Baum y Alessia Russo, las visitantes fueron por delante dos veces durante el encuentro. Sin embargo, las locales mostraron carácter y dieron la vuelta a la situación en la segunda mitad.

Un giro decisivo

Justo antes del descanso, Lauren Hemp anotó el gol del empate. Tras la reanudación, aunque Alessia Russo volvió a poner al Arsenal por delante, el Manchester City tomó rápidamente las riendas del partido.

La suplente Kerstin Casparij empató el marcador con un gran gol en el minuto 63, nada más entrar al campo. Poco después, Lauren Hemp marcó pasando el balón entre las piernas de la portera para poner a su equipo por delante por primera vez. Khadija Shaw sentenció el encuentro tras superar a la defensa Leah Williamson, completando una remontada espectacular.

Situación en la tabla y próximos partidos

Esta derrota confirma el difícil inicio de temporada del Arsenal. A pesar de generar 16 ocasiones de gol, la fragilidad defensiva y la falta de control les pasaron factura. El equipo ocupa actualmente una inusual 10ª posición, a 10 puntos del líder. Tras el partido, la entrenadora Renee Slegers pidió disculpas a los aficionados.

El Manchester City celebra su quinta victoria consecutiva en liga y consolida su liderato. Tras el parón internacional, ambos equipos afrontan partidos importantes. El Arsenal se medirá al Birmingham City el 17 de octubre para mejorar su juego, mientras que el Manchester City recibirá al Brighton el 18 de octubre.

Manchester CityArsenalWSLFútbolFútbol Femenino
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Arsenal fuera de la carrera por el título: Manchester City es campeón de InglaterraArsenal fuera de la carrera por el título: Manchester City es campeón de Inglaterra7 mayo 01:55Beth Mead deja el ArsenalBeth Mead deja el Arsenal11 mayo 18:19El Manchester City podría ser demandado por jugadores y agentesEl Manchester City podría ser demandado por jugadores y agentes1 octubre 19:51Se exige una decisión sobre el Manchester City antes del final de la temporada actualSe exige una decisión sobre el Manchester City antes del final de la temporada actual1 octubre 01:38Juan Mata reacciona con humor al caso del Manchester CityJuan Mata reacciona con humor al caso del Manchester City27 septiembre 01:36David de Gea habla sobre los títulos tras el escándalo del Manchester CityDavid de Gea habla sobre los títulos tras el escándalo del Manchester City26 septiembre 14:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov