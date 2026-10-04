El equipo femenino de Manchester City logra una remontada ante el Arsenal

El Manchester City, líder de la Women's Super League (WSL), continuó su racha perfecta esta temporada tras vencer al Arsenal en casa. Según informa Goal.com, a pesar de que el encuentro fue muy complicado para las locales, una segunda parte intensa permitió sellar una victoria contundente por 4-2. Así lo informa Goal.com .

En el partido disputado en el Academy Stadium, el club londinense se adelantó en el marcador en dos ocasiones, pero no pudo mantener la ventaja. Gracias a los goles de Lisa Baum y Alessia Russo, las visitantes fueron por delante dos veces durante el encuentro. Sin embargo, las locales mostraron carácter y dieron la vuelta a la situación en la segunda mitad.

Un giro decisivo

Justo antes del descanso, Lauren Hemp anotó el gol del empate. Tras la reanudación, aunque Alessia Russo volvió a poner al Arsenal por delante, el Manchester City tomó rápidamente las riendas del partido.

La suplente Kerstin Casparij empató el marcador con un gran gol en el minuto 63, nada más entrar al campo. Poco después, Lauren Hemp marcó pasando el balón entre las piernas de la portera para poner a su equipo por delante por primera vez. Khadija Shaw sentenció el encuentro tras superar a la defensa Leah Williamson, completando una remontada espectacular.

Situación en la tabla y próximos partidos

Esta derrota confirma el difícil inicio de temporada del Arsenal. A pesar de generar 16 ocasiones de gol, la fragilidad defensiva y la falta de control les pasaron factura. El equipo ocupa actualmente una inusual 10ª posición, a 10 puntos del líder. Tras el partido, la entrenadora Renee Slegers pidió disculpas a los aficionados.

El Manchester City celebra su quinta victoria consecutiva en liga y consolida su liderato. Tras el parón internacional, ambos equipos afrontan partidos importantes. El Arsenal se medirá al Birmingham City el 17 de octubre para mejorar su juego, mientras que el Manchester City recibirá al Brighton el 18 de octubre.